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Hayrete düşüren indirimler o markette! 5 lt sıvıyağ 120 , zeytinyağı 180 TL! 3 Mayıs’a kadar maxi indirimler!

Hayrete düşüren indirimler o marketten geldi! 5 litre sıvıyağ 120, zeytinyağı 180 TL! 3 Mayıs tarihine kadar maxi indirimlerle vatandaşlar kuyruk olacak. İşte indirimli ürün detayları haberimizde...

Hayrete düşüren indirimler o markette! 5 lt sıvıyağ 120 , zeytinyağı 180 TL! 3 Mayıs’a kadar maxi indirimler!

Ekonomik anlamda vatandaşın enflasyon dolayısıyla alım gücü çok fazla düştü. Bu da vatandaşların olabildiğince çok indirimli ürünleri tercih etmesine sebep olan etkenlerden birisi oldu. Vatandaşlar özellikle artık el değmez duruma gelen tuvalet kağıdı, sıvı yağ indirimleri, peynir ve benzeri, tam anlamıyla temel gıda diyebileceğimiz birçok ürünü indirimlerden stokluk olarak almayı tercih ediyor. Peki, mega indirimlerin adresi hangi market? 


METRO MARKETLERDE MAXİ İNDİRİMLER! 


Metro Marketler zinciri Türkiye’nin en büyük marketlerinden birisi olarak en uygun fiyatlarla toptan alışveriş yapılabilen bir adres olmuştur. Vatandaşların toptan alışverişler için tercih ettiği Metro Market’te bugünden itibaren dev indirimler başlıyor. Peki 13 Nisan – 3 Mayıs Metro Market dev indirimleri neler? 


Koska marka lokum 500 gram bayramlık kutuda fiyatı yalnızca 45 TL. 
Duru marka 400 ml limon kolonyası fiyatı 26 TL. 
6’lı Papia marka kağıt havlu fiyatı yalnızca 42 TL. 
Asperox marka yüzey temizleyici 2,5 litre çeşitlerinde fiyat sadece 29 TL.  
3’lü dardanel ton balığı 49 TL. 
1 kilogram Keskin marka tereyağı fiyatı yalnızca 156,90 TL. 
Namet marka acılı/acısız kangal ve parmak sucukların kilogram fiyatı sadece 329,90 TL. 
500 gram klasik peynir fiyatı 84,90 TL. 
Varlar marka tulum peynirinin kilogram fiyatı 169,90 TL. 
500 gram labne peynir fiyatı 42,90 TL. 
3 kilogramlık yoğurt fiyatı sadece 69,90 TL. 
4’lü 1 litrelik Pınar marka yarım yağlı süt fiyatı sadece 78,90 TL. 


2.5 kilogram baldo pirinç fiyatı 89,90, kırmızı mercimek ise 64,90 TL. 
1 kilogram toz şekerin fiyatı Metro’da 21,95 TL. 
Somon fileto 800 gram 214,90 TL. 
830 gram Tukaş marka domates salçası 35,90 TL. 
600 gram Balparmak Özel seçim bal fiyatı 152,90 TL. 
2 kilogram doğal gemlik siyah zeytinin fiyatı 98,95 TL. 


Finish marka bulaşık makinesi tableti 75’li fiyatı yalnızca 238,90 TL. 
İnci marka 5 litre ayçiçek yağı fiyatı sadece ve sadece 121,90 TL. 
Komili marka Riviera Zeytinyağının 2 litre fiyatı yalnızca 182,90 TL. 


 

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