Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi

Marketlerde sunulan aktüel ürünlere ek olarak, A101 Online’da satışa çıkacak ekstra indirimli ürünler de listelendi. Bu hafta beyaz eşyadan elektronik cihazlara, mutfak gereçlerinden ünlü markaların özel ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip fırsatlar sunuluyor.

İşte A101 5 Aralık 2024 ekstra aktüel ürünler kataloğunun öne çıkan detayları:

Elektronik Ürünler

Toshiba 4K Smart QLED TV: 18.999 TL

Philips Smart LED TV: 38.999 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu: 17.299 TL

Redmi 13 Cep Telefonu: 8.799 TL

Asus Notebook: 35.999 TL

Sony Oyun Konsolu: 25.999 TL

Kablosuz Gaming Mouse: 1.449 TL

Kablolu Klavye: 539 TL

Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 599 TL

Beyaz Eşya ve Ev Aletleri

SEG Buzdolabı: 16.999 TL

SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi: 12.699 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi: 9.299 TL

Arnica Mutfak Robotu: 2.299 TL

Tost Makinesi: 2.699 TL

Çelik Su Isıtıcı: 399 TL

Korkmaz Çay Makinesi: 2.199 TL

Küçük Ev Aletleri ve Mutfak Ürünleri

Blender Seti: 799 TL

Türk Kahve Makinesi: 1.999 TL

Düdüklü Tencere: 12.999 TL

13 Parça Mutfak Seti: 6.999 TL

7 Parça Tencere Seti: 4.299 TL



Ünlü Markalarda Büyük İndirimler

Columbia Kadın Mont: 3.999 TL

Adidas Mont Çeşitleri: 2.999 TL

Guess Kadın Kol Saati: 12.999 TL

New Balance Kadın Ayakkabı: 6.999 TL

Versace Kadın Parfüm: 2.999 TL



Ev Mobilyası ve Dekorasyon Ürünleri

Mutfak Masa Takımı: 5.499 TL

3 Kapılı Gardırop: 2.799 TL

6 Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 1.149 TL

5 Çekmeceli MDF Büyüyen Beşik: 4.299 TL

5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu

Daha fazla detay için A101 Aktüel Ürünler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Derleyen: Gazeteoku.com