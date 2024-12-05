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Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi

A101, 5 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine dikkat çekici indirimlerle karşımıza çıkıyor.

Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi

Marketlerde sunulan aktüel ürünlere ek olarak, A101 Online’da satışa çıkacak ekstra indirimli ürünler de listelendi. Bu hafta beyaz eşyadan elektronik cihazlara, mutfak gereçlerinden ünlü markaların özel ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip fırsatlar sunuluyor.

İşte A101 5 Aralık 2024 ekstra aktüel ürünler kataloğunun öne çıkan detayları:

Elektronik Ürünler

Toshiba 4K Smart QLED TV: 18.999 TL
Philips Smart LED TV: 38.999 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu: 17.299 TL
Redmi 13 Cep Telefonu: 8.799 TL
Asus Notebook: 35.999 TL
Sony Oyun Konsolu: 25.999 TL
Kablosuz Gaming Mouse: 1.449 TL
Kablolu Klavye: 539 TL
Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 599 TL

Beyaz Eşya ve Ev Aletleri

SEG Buzdolabı: 16.999 TL
SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi: 12.699 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi: 9.299 TL
Arnica Mutfak Robotu: 2.299 TL
Tost Makinesi: 2.699 TL
Çelik Su Isıtıcı: 399 TL
Korkmaz Çay Makinesi: 2.199 TL
Küçük Ev Aletleri ve Mutfak Ürünleri

Blender Seti: 799 TL
Türk Kahve Makinesi: 1.999 TL
Düdüklü Tencere: 12.999 TL
13 Parça Mutfak Seti: 6.999 TL
7 Parça Tencere Seti: 4.299 TL

Ünlü Markalarda Büyük İndirimler

Columbia Kadın Mont: 3.999 TL
Adidas Mont Çeşitleri: 2.999 TL
Guess Kadın Kol Saati: 12.999 TL
New Balance Kadın Ayakkabı: 6.999 TL
Versace Kadın Parfüm: 2.999 TL

Ev Mobilyası ve Dekorasyon Ürünleri

Mutfak Masa Takımı: 5.499 TL
3 Kapılı Gardırop: 2.799 TL
6 Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 1.149 TL
5 Çekmeceli MDF Büyüyen Beşik: 4.299 TL

5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu

Daha fazla detay için A101 Aktüel Ürünler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Derleyen: Gazeteoku.com

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