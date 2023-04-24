Hanelere karşılıksız 3.300 TL ödeme! Başvurular tekrar açıldı

Devletin çocuğu olan anne babalara yaptığı çocuk yardımı ödemeleri için başvurular tekrar açılacak. 3.300 TL yapılacak sosyal yardım ödemesini hanelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlıyor. Çocuğu olan ailelere yapılan bu ödemeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onay verdi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk yardımı ödemeleri kimlere veriliyor? Çocuk yardımı şartları neler? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte çocuk yardımına dair tüm detaylar haberimizde...



ÇOCUK YARDIMI ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİYOR?



Çocuk yardımı ödemesi almak isteyen ailelerin ekonomik anlamda şartlarının uygun olup olmadığına bakılmaktadır. Günümüzde birçok aile maddi sıkıntı çekiyor olsa da özellikle çocuklarının eğitim hayatını sürdürmeye çalışan dar gelirli aileler için bu çok daha zor oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da okuyan çocuklar için ailelere 3.300 TL’den başlayan ödemeler yapıyor.Okula giden çocuğu olan ailelerin şartları karşılaması halinde bakanlık tarafından ödemeler sağlanıyor.



ÇOCUK YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?



Çocuk yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet adresine giriş yaptıktan sonra arama kısmından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk yardımı yazarak arama yapması ve ardından çıkan sonuçlardan adımları takip etmeleri yeterlidir. Tüm alanların eksiksiz doldurulması başvurunun onaylanması açısından önemlidir.



AİLE BAKANLIĞI ÇOCUK YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk yardımı ödemesi 3 bin 300 TL ile 5 bin 500 TL aralığında farklılık göstermektedir. İhtiyaç sahibi hanelere yapılan bu nakdi yardım ihtiyaç dahilinde sağlanmakta olup hane gelir seviyesine göre yapılmaktadır. Asgari ücretin yüzde 60’ı oranında yapılmasına karar verilen bu ödeme çocuğu okuyan ailelere bir kerelik yapılmaktadır. Ödemeler aylık değildir.