Hane başına 4500 TL kira yardımı! Başvuru ekranı açıldı, 12 ay sürecek

Kira yardımı almak isteyenler için müjdeli haber geldi. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası kentsel dönüşüm daha önemli hale gelirken İstanbul'da çalışmalar başladı. 1 milyon 100 bini aşkın binanın yüzde 73'ünün 99 yıl öncesi yapıldığı İstanbul'da evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara 4.500 TL kira desteği sağlanacak. İBB kira yardımı başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul depremi sık sık konuşulmaya başlandı. İstanbul'da şu anda hasarlı durumda olan çok sayıda bina bulunuyor. Özellikle 1999 öncesi tüm binaların tehlikede olduğu İstanbul'da İBB'nin çalışmaları başladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İstanbul'da bulunan binaların %73'ünün 99 depremi öncesi yapıldığını hatırlatarak İstanbul yenileniyor projesi için çağrı yaptı. İBB ve Kiptaş arasında bina yenileme için anlaşma sağlandığını belirten Gökçe, kira yardımı verileceğini duyurdu. Peki, İBB kira yardımı nasıl alınır? İBB kira yardımı başvuru ekranı ve detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA BİNLERCE HASARLI BİNA VAR

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 kentte ağır yıkıma sebep olan deprem sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. İstanbul'da hasarlı ve eski binaların tespiti için çalışma başlarken riskli binalarda gerçekleştirilecek tahliyeler kapsamında İstanbullulara sunulacak olan kira yardımı İçinde önemli bilgiler verildi.

İBB KİRA YARDIMI VERECEK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İstanbul'da risk incelemesi için yoğun bir başvuru olduğunu belirtirken rakamların ilerleyen günlerde Tekrar açıklanacağını söyledi. Analiz çalışmalarının devam ettiği kentte yıkılması gereken bina sayısının da oldukça yüksek olduğunu belirten Gökçe, Kiptaş ile İBB arasında bir anlaşma yapıldığını ve tahliyeler sonrasında vatandaşa kira yardımı verileceğini duyurdu. İBB'nin vereceği kira yardımı miktarı ise 4.500 TL olarak açıklandı.

İBB KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB tarafından yapılan açıklamada mevzuata göre bu yardımın sadece ev sahiplerine verileceği bildirildi. Kira yardımının kiracılara verilmesine ilişkin bir düzenleme olmadığı belirtilirken Tek seferlik kiracılara taşınma yardımı verileceği ifade edildi. Ancak yeni bir düzenleme yapacaklarını belirten Gökçe, bu düzenleme ile birlikte kiracılara da destek verileceğini söyledi. Uygulamanın en riskli binalardan başlayacağını belirten Gökçe, elini boşaltan kiracıya 4.500 liralık yardım sağlanacağını da ifade etti.

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

İBB’den kira yardımı alabilmek için başvuru ekranı da açıldı. Evini boşaltmak ve taşınmak isteyen Ev sahipleri ilk etapta bu ekran üzerinden başvuru yapabilecek. İBB’den 4500 TL kira yardımı almak için belediyenin internet sitesini ziyaret edebilir ve başvuru işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz.