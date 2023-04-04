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Hane başına 15.000 TL ödeme! Seçimden önce başvuran alacak

Aile Bakanlığı son dakika duyurdu. Başvuru yapanlara hane başına 15.000 TL destek ödemesi verilecek. Seçimden önce yardım parası almak için geç kalmayın.

Hane başına 15.000 TL ödeme! Seçimden önce başvuran alacak

Seçim öncesi sosyal yardım parası müjdesi Aile Bakanlığından geldi. E-devletten başvuru yapanlara bakanlıktan destek ödemesi verilecek. Hane başına verilecek destek ödemesi 15.000 TL'ye kadar yükseliyor. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvuru detayları paylaşıldı. Başvuru yapmak isteyenler şartlar doğrultusunda e-devlet üzerinden ya da SYDV aracılığı ile yapabilir.

Aile Bakanlığı tarafından verilen destek ödemelerin nisan ayında da devam ediyor. Seçim öncesi sosyal yardım parası duyurusu bu sabah yapıldı. Başvuru yapanlara aile Bakanlığı tarafından hane başına 15.000 TL destek ödemesi verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı yardım parası için başvuru şartları da belli oldu. Şartları taşıyan kişiler başvuru yaparak her ay düzenli yardım alabilecek. Hane içinden bir kişinin başvuru yapması gerekiyor. Aile Bakanlığı son dakika sosyal yardım duyurusu haberimizde…

HER HANEYE 15.000 TL YARDIM

İhtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım imkanları devam ediyor. Destek ödemeleri ile ilgili bu sabah aile Bakanlığından yeni duyuru geldi. Başvuru yapan hanelere bakanlık tarafından 15.000 TL sosyal yardım imkanı sağlanacak. Hane başına verilecek olan yardım için sadece hane İçinden bir kişinin başvuru yapması da yetiyor. Ödemeler aylıklara bölünerek yapılacak ve 12 ay boyunca devam edecek. 4 farklı gelir aralığına göre verilecek olan ödemelerin miktarı hane içinde kişi başına düşen gelire göre değişiyor.

18 YAŞ ÜSTÜ AİLE ÜYELERİ BAŞVURU YAPABİLİYOR

Aile Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek programı kapsamında başvuru yapacak olan hanelerde aranan şartlar belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden olması aranan şartlar arasında yer alıyor. Şartlara uygun olan hanelerde 18 yaş üstü aile üyeleri başvuru yaparak ödeme alabiliyor. Başvuru işlemleri e-devlet'ten Online olarak yapılabildiği gibi T.C kimlik kartı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da yapılabiliyor.

AYLIK ÖDEME PTT'DEN ALINIYOR

Türkiye Aile Destek programı kapsamında verilen aile yardımı ödemeleri aylık 850 ile 1250 TL arasında değişiyor. Hane içinde yaşayan Kişi sayısına göre ödeme miktarı farklılık gösterirken ödemeler PTT aracılığı ile veriliyor. Başvuru esnasında IBAN numarası verenler ise ödemelerini banka hesaplarından alabiliyor.

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