Hane başı destek ödemesi! Aylık Ödenecek Tutarı Cumhurbaşkanı Açıkladı

Oturulan hane başına ödenmesi beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ücret belli oldu. Peki ücret ne kadar? Ne şartlarda veriliyor? Haberde detayları yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde ev başına ödenmesi beklenen hane ücretlerinin açıklanması ile birlikte ev sahibi ve aile sahibi olanların büyük bir heyecana kapılmasına neden oluyor. Bu noktada son dönemlere damga vuran açıklamalarıyla sayın Cumhurbaşkanımız, gece yarısında imzaladığı kararname ile birlikte ödenecek olan ücretler ile birlikte yeni çıkacak olan açıklamayı paylaşıyor.

Ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyan aileler için aylık olarak ödenecek olan yeni miktar ile birlikte sosyal yardım ücretleri yenileniyor. Yeni açıklanan karara göre ise 2.958 TL değerinde bir yardım yapılması bekleniyor. Elde edilen bu gelir kapısı ile birlikte ise pek çok evde yüksek miktarlara ulaşan bir destek elde edilmiş olmasını bekliyoruz.

Sosyal Yardım Projesinden Kimler Yararlanabilir?

Sosyal yardım başlığı altında verilmesi planlanan 2.958 TL değerindeki ücretin kimler tarafından kullanılabileceği ve şartlarının neler olduğu da merak ediliyor. İhtiyaç sahibi olan kimselerin elde edebileceği bu yardım olanağı ile birlikte tamamen refah seviyesine ulaşılmasa da büyük oranda bir rahatlama olmasını bekliyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ve direkt olarak ailelere verilen ücretler ise başlangıçta 1250 TL nakit destek ve çocuk başına ise 650 TL ödeme yapılıyor. Doğalgaz ödemelerinde 438 TL ve elektrikte ise 310 TL değerinde bir tutarın ödenmesini bekliyoruz.

Sosyal Yardım Ödemeleri Hangi Aralıkta Gerçekleşiyor?

Bu krediden yararlanmak isteyenlerin öncelikle ev içinde yaşayan kişilerden kişi başına düşen ücretin asgari ücretin 3/1 miktarından daha düşük ücrete sahip olması gerekiyor. Bununla beraber ödemelerin ise ilk olarak eylül ayında daha sonra ekim ayında devamının gelmesi bekleniyor. Bu ödeme imkanından yararlanmak isteyenlerin ise Ağustos ayının sonu gelmeden önce bütün başvuru işlemlerini tamamlamış olmaları ve kısa süre içinde ise taleplerini gerçekleştirerek ödemeye hak kazanmaları gerekiyor.