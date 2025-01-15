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Halkbank'tan tek bir mesajla anında 2 bin TL alın

Halkbank, yeni müşteri kazanımına yönelik cazip bir kampanya düzenliyor.

Halkbank'tan tek bir mesajla anında 2 bin TL alın

6-31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, Halkbank Mobil üzerinden “Uzaktan Müşteri Ol” başvurusu yaparak gelen yeni müşteriler, Troy logolu Paraf veya Parafly bireysel kredi kartları ile 1.000 TL ve üzeri alışverişlere özel toplamda 2.000 TL’ye varan ParafPara kazanma şansına sahip olacak. Kampanya, Halkbank Mobil üzerinden yapılan başvurularla sınırlıdır ve diğer kanallar üzerinden yapılan başvurular kampanyaya dahil edilmemektedir.

Kampanyanın Detayları:

Katılım Şartları: Halkbank Mobil Profil menüsünde kampanya kodu alanına PARAF2000 kodu girilerek katılım sağlanmalıdır. Başvuru işlemi bu adım tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Diğer başvuru kanalları (şube, internet şubesi vb.) kampanyaya dahil edilmez.

Harcama Koşulları: Kampanyadan yararlanabilmek için Troy logolu Paraf veya Parafly bireysel kredi kartınızla, 6-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan harcamaların 1.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan alışverişlerde, ilk 500 TL, ikinci 500 TL ve üçüncü 1.000 TL olmak üzere toplam 2.000 TL ParafPara kazanılacaktır.

Diğer Kartlar Dışında Kalanlar: Troy logolu Paraf veya Parafly bireysel kredi kartı dışındaki kartlar (ParafGenç, Parafree, Paraf Esnaf vb.) kampanya kapsamında yer almamaktadır.

Sanal Kartlar ve Ek Kartlar: Troy logolu Paraf veya Parafly bireysel kredi kartına bağlı sanal kartlar ve ek kartlar da kampanyaya dahildir.

Harcama Tarihleri: Kampanyadan yararlanılacak harcamaların 6-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Bu tarih aralığı dışında yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmez.

ParafPara Kazanımı ve Kullanımı: Kazandığınız ParafPara, yapılan işlemin banka sistemine yansımasından sonra ertesi gün yüklenir. Aynı iş yerinden yapılan birden fazla alışverişte yalnızca ilk işlem kampanyaya dahil edilir. ParafPara kullanımı, iade ve iptal işlemleri kampanya kapsamında yer almaz. Ayrıca sanal POS üzerinden yapılan işlemler kampanyaya dahil olup, ParafPara transfer işlemleri geçerli sayılmaz.

Son Kullanım Tarihi: Kazandığınız ParafParalar, 16 Nisan 2025 tarihine kadar kullanılabilir. Kullanılmayan ParafParalar, 17 Nisan 2025 tarihinde geri alınacaktır.

Halkbank Mobil üzerinden başvuru yaparak, bu fırsattan yararlanabilir ve alışverişlerinizle 2.000 TL’ye kadar ParafPara kazanabilirsiniz. Unutmayın, kampanya yalnızca belirlenen tarihler arasında geçerlidir ve belirli şartlara tabidir.

Kaynaklar:

Halkbank Mobil Halkbank
Kampanya Koşulları Halkbank Kampanya Bilgileri

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