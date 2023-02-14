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Halkbank’tan görülmemiş kampanya! Görüşmemiş düşük faizle emeklilere kredi imkanı! 5.000, 10.000, 50.000 TL kredi!

Halkbank görülmemiş kredi kampanyası! 5.000, 10.000, 50.000 TL düşük faizli kredi anında hesaplara yatıyor! Halkbank düşük faizli ihtiyaç kredisini emeklilere veriyor. İşte detaylar...

Halkbank’tan görülmemiş kampanya! Düşük faizle emeklilere kredi imkanı! 5.000, 10.000, 50.000 TL kredi!

Devletin bankası Halkbank harekete geçti! 5 bin, 10 bin, 50 bin TL emeklilere kredi kampanyası Halkbank’tan geldi. Görülmemiş düşük faiz imkanlarıyla emeklilerin faydalanabileceği kredi imkanında 36 aya varan taksit seçeneği de mevcut. Özellikle düşük miktarların bu kadar uzun vade sayısında ve bu kadar düşük faiz oranlarıyla verilmesi Halkbank tarafından veriliyor. Ekonomik zorlukların yaşandığı şu dönemde özellikle müşterilere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla Halkbank’ın hazırladığı yeni kampanyadan tüm emekli müşteriler faydalanabiliyor. 


Halkbank düşük faizli kredi başvuru son gün ne zaman? 


Halkbank düşük faizli ihtiyaç kredisi Şubat ayı sonuna kadar sürecek. Emeklilerin Şubat ayı sonuna kadar düşük faizlerle faydalanabileceği ihtiyaç kredisi kampanyasında geri ödemeler rahatlıkla sağlanıyor. Maaşlara endeksli olan ödeme tablolarıyla emekliler taksitleri rahatlıkla karşılayabilmektedir. 


Kredi başvurusu nasıl yapılır?  


Halkbank kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin bağlı oldukları şube ve en yakın şubelere giderek başvuru yapması mümkün. Ayrıca internet bankacılığı ve Halkbank mobil uygulama üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. İnternet bankacılığı üzerinden 7 gün 24 saat başvurular gerçekleştirilebilmektedir.  


Cumhurbaşkanlığınca duyurulan kampanyada özellikle kamu bankasından emekli maaşını alan kişiler kapsanmaktadır. Maaş hesapları ile beraber başvuruda bulunan emekli vatandaşları 50000 TL’ye varan kredi seçenekleri beklemektedir.  


Emeklilere 50.000 TL kredi

Emekli maaşını Halkbank tarafından alan ya da Halkbank’a taşıyan kişilere 5.000’den başlayarak 50.000 TL’ye varan kredi seçenekleri sunulmaktadır. Avantajlı faiz imkanı ile emekliler bütçesine uygun ödemeler yaparak ihtiyaçlarını kolay şekilde karşılayabilmektedir. 1,89 faiz ile 36 aya varan taksit seçenekleri kolay ödeme yapmayı mümkün kılmaktadır. 

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