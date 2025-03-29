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Halkbank'tan faizsiz kredi müjdesi; 500 bin TL alabilirsiniz

Halkbank, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla sıfır faizli kredi programını duyurdu.

Halkbank'tan faizsiz kredi müjdesi; 500 bin TL alabilirsiniz

Bu kapsamda, 500.000 TL'ye kadar finansal destek sağlanacak. 

1. Kredi Özellikleri ve Limitler

Halkbank’ın kadın girişimcilere özel sıfır faizli kredileri, farklı profillere göre çeşitlendirilmiştir:

KOSGEB Eğitimini Tamamlayanlar:

35 yaşını doldurmamış, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan ve projesi onaylanan girişimciler için 300.000 TL limit

Ustalık Belgesi Sahipleri:

En az 1 yıllık ustalık belgesi olan ve ilgili meslekte son 1 yılda işletme kuran kadın girişimciler için 500.000 TL limit

Kaybolan Mesleklerde Faaliyet Gösterenler:

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında çalışan girişimciler için 500.000 TL limit

2. Başvuru Şartları

Krediden yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekiyor:

Yaş Sınırı:

KOSGEB eğitimini tamamlayanlar için 35 yaş altı olmak

Belge ve Proje Onayı:

KOSGEB tarafından onaylanmış bir iş planı/proje sunmak

Ustalık belgesi veya Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi olmak

İşletme Koşulu:

Ustalık belgesi ile ilişkili meslekte son 1 yıl içinde işletme kurmuş olmak

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