Halkbank'tan faizsiz kredi desteği: 500.000 TL'ye kadar

Halkbank tarafından sunulan destek programı kapsamında, geleneksel ve kültürel değeri olan 17 meslek grubunda faaliyet gösteren esnaflara %100 faiz indirimiyle 500.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Kültürümüzün köklerini yaşatmak ve zanaatkarların emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen bu kredi paketi, hem ekonomik hem de kültürel bir can suyu niteliği taşıyor.



Sıfır Faizli Kredi Koşulları

Azami Kredi Tutarı: 500.000 TL

Faiz Oranı: %0 (Tamamen faizsiz)

Geri Ödeme: Belirlenen vadeye göre esnek ödeme planı sunulabilir. (Detaylar banka tarafından sunulacaktır)





Kimler Bu Krediden Yararlanabilir?

Bu destek, sadece belli kriterleri karşılayan esnafları kapsıyor. İşte yararlanabilecek kişiler:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar

Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerde çalışan ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi'ne sahip olan kişiler





Desteklenecek 17 Meslek Grubu Hangileri?

Kültürel mirasımızın korunması amacıyla desteklenen bu meslek grupları şunlar:

El dokuma işleri

Bakır işletmeciliği

Çini ve çömlek yapımı

Sedef kakma ve ahşap oyma işleri

Kaşıkçılık

Bastonculuk

Semercilik

Yazmacılık

Yorgancılık

Keçecilik

Lüle ve oltu taşı işçiliği

Çarıkçılık

Yemenicilik

Oyacılık

(ve Maliye Bakanlığı tarafından benzerlik gösteren diğer geleneksel meslekler)





Kredi Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

Faizsiz krediye başvurmak isteyen esnafların bazı belgeleri ve şartları karşılaması gerekiyor:

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi: Mutlaka sahip olunmalı.

Uygun Meslek Grubunda Faaliyet: Yukarıda belirtilen geleneksel zanaat dallarından birinde aktif olarak çalışıyor olmanız gerekiyor.

Başvuru Noktası: En yakın Halkbank şubesi





Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru süreci oldukça kolay:

Gerekli belgeleri toplayın.

En yakın Halkbank şubesine gidin.

Müşteri temsilcisi aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirin.

Başvuru sonucu kısa sürede açıklanacak ve uygun görülenlere kredi kullandırılacak.

Kaynak: Detaylı bilgi için Halkbank’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.