GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Tapunuz varsa hemen bakın evinizi kaybedebilirsiniz Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Halkbank'tan faiz indirimi! Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredinin taksit tablosu!

Konut piyasasında son dönemde yaşanan fiyat artışları, birçok vatandaşın ev satın alma gücünü zorlar hale getirdi.

Halkbank'tan faiz indirimi! Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredinin taksit tablosu!

Mevcut ekonomik koşullar altında, ev alımında büyük bütçelere ihtiyaç duyulurken, ikinci el konutlarda da kredi onayı alsalar dahi ortaya çıkan taksitler ödeme gücünü aşabiliyor. Bu nedenle, konut kredisi kampanyaları, ev sahibi olmayı planlayanların bütçelerini dengeleyebilmek için kritik öneme sahip oluyor.

Halkbank’ın Kampanya Detayları

Halkbank, konut kredisi kampanyasında küçük ama önemli bir güncelleme yaparak, 1 milyon TL tutarındaki konut kredileri için yeni bir taksit tablosunu hayata geçirdi. Yeni kampanya kapsamında sunulan kredi koşulları şu şekilde özetlenebilir:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Aylık Faiz Oranı: %2,59

Tahsis Ücreti: 5.000 TL

Taksit Tutarı: 27.162,91 TL

Diğer Masraflar: 21.575 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %37,2328

Bu rakamlar, konut kredisi kullanacak müşterilerin, kredi koşullarını değerlendirirken karşılaşacakları finansal yükümlülükleri açıkça ortaya koyuyor. Kampanyanın detaylarına Halkbank’ın resmi internet sitesi üzerinden de ulaşmak mümkün.

Kaynak: https://www.halkbank.com.tr/tr/bireysel/krediler/konut-kredileri/hesapli-evim-konut.html

ÇOK OKUNAN HABERLER
Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı
EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi
Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği
Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi
Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi
Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek
SON HABERLER
TOGG gemileri yaktı; T10F modelini cüzdanınızdan para çıkmadan alacaksınız TOGG gemileri yaktı; T10F modelini cüzdanınızdan para çıkmadan alacaksınız
Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı
Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım
Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor?
Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi
Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz
Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat
Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz