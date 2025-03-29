Halkbank'tan faiz indirimi! Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredinin taksit tablosu!

Mevcut ekonomik koşullar altında, ev alımında büyük bütçelere ihtiyaç duyulurken, ikinci el konutlarda da kredi onayı alsalar dahi ortaya çıkan taksitler ödeme gücünü aşabiliyor. Bu nedenle, konut kredisi kampanyaları, ev sahibi olmayı planlayanların bütçelerini dengeleyebilmek için kritik öneme sahip oluyor.

Halkbank’ın Kampanya Detayları

Halkbank, konut kredisi kampanyasında küçük ama önemli bir güncelleme yaparak, 1 milyon TL tutarındaki konut kredileri için yeni bir taksit tablosunu hayata geçirdi. Yeni kampanya kapsamında sunulan kredi koşulları şu şekilde özetlenebilir:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Aylık Faiz Oranı: %2,59

Tahsis Ücreti: 5.000 TL

Taksit Tutarı: 27.162,91 TL

Diğer Masraflar: 21.575 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %37,2328

Bu rakamlar, konut kredisi kullanacak müşterilerin, kredi koşullarını değerlendirirken karşılaşacakları finansal yükümlülükleri açıkça ortaya koyuyor. Kampanyanın detaylarına Halkbank’ın resmi internet sitesi üzerinden de ulaşmak mümkün.

Kaynak: https://www.halkbank.com.tr/tr/bireysel/krediler/konut-kredileri/hesapli-evim-konut.html