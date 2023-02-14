Halkbank’tan büyük karar! Halkbank 6 ay erteleme ve büyük kampanyayı açıkladı!

Halkbank depremde zarar gören sanatkar ve esnafların kefalet kooperatifleri ya da Halkbank üzerinden kullandığı düşük faiz oranlı kredilerle ilgili 6 ay erteleme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığından resmi gazetede açıklama yayımlandı.



Halkbank kredi borcu erteleme



Halkbank kredi borçlarını erteleme haberinde Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya ve Osmaniye ilçelerini kapsadığını açıkladı. Türkiye Esnaf e Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı olan bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaleti ile doğrudan düşük faizli kullandırılan kredilerin ertelenmesi kararı alındı.



Erteleme süresinde düşük faizli kredi



Karar çerçevesinde ayrıca esnaf ve sanatkarlara düşük faizli kredi kullandırılmasına izin verilerek borcu bulunanlara engelleyen hükümler uygulanmayacağına karar alındı. Alınan kararda açıklama tarihinden itibaren ertelenen kredilerin erteleme süresince hiçbir şekilde takip başlatılmayacağı duyuruldu.



Gelir kaybı uygulaması kapsamında olacak



Alınan karar çerçevesinde ertelenen kredilerden doğan gelir kaybı esnaf ve sanatkarlar için banka tarafından cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplaması yapılacak.