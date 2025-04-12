Halkbank'tan 6 milyon TL limitli konut kredisi!

Kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, 6 milyon TL’ye kadar uzanan konut kredisi kampanyasını resmen başlattı. Konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için yeni bir alternatif sunan bu kampanya, özellikle yüksek metrekareli ya da büyük şehirlerdeki konut alımlarında önemli bir finansman desteği sağlıyor.

Kampanyanın Ana Hatları: Yüksek Limit, Uygun Vade Seçenekleri

Yeni kampanya kapsamında Halkbank, konut kredisi limitini 6 milyon TL’ye kadar yükseltti. Kredi kullanımında 120 aya varan vade seçeneği sunulurken, sabit faizli ödeme planlarıyla vatandaşların aylık taksitlerini öngörülebilir şekilde planlaması mümkün hale geliyor.

Bu kampanya ile ev sahibi olmak isteyenler;

Halkbank şubelerine giderek,

Halkbank’ın resmi internet sitesi üzerinden,

Mobil şube uygulaması aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

Bankacılık sektöründe konut kredilerinde uygulanan vade-fiyat denklemini yeniden şekillendiren bu kampanya, özellikle orta ve üst segmentteki konut alıcılarını hedef alıyor.



Kredi Örnek Hesaplama: 6 Milyon TL için Geri Ödeme Tablosu

Halkbank tarafından paylaşılan örnek hesaplama tablosuna göre;

Kredi Tutarı: 6.000.000 TL

Vade: 120 Ay (10 yıl)

Faiz Oranı: %2,59 (Aylık)

Aylık Taksit: 162.977,47 TL

Toplam Geri Ödeme: 19.557.296,40 TL

Kredi Kimlere Uygun? Hangi Şartlar Aranıyor?

Halkbank konut kredisi kampanyasından faydalanmak için başvuru sahiplerinin taşıması gereken bazı temel kriterler bulunuyor:

TC vatandaşı olmak

Krediye konu olacak konutun iskânının alınmış olması

Konutun ekspertiz raporunun krediye uygun bulunması

Gelir beyanında bulunulması ve kredi skoru yeterliliği

Ayrıca başvurular sırasında nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, gelir belgesi gibi standart evraklar talep ediliyor.

Kaynak linki: https://www.halkbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/kredi-hesaplama.html