Halkbank’tan 1.500 TL Para İadesi Fırsatı: Yeni Paraf Kartınızla Kazanın!

Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından Halkbank, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Halkbank Paraf kredi kartı sahiplerine toplamda 1.500 TL’ye kadar ParafPara iadesi yapılacak. İşte kampanyanın detayları ve nasıl yararlanabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler:

Kampanya Süresi ve Şartları

Kampanya Süresi

Kampanya Başlangıcı: Şu an geçerli

Son Tarih: 31 Ekim 2024

Kazançlar ve Koşullar

Aylık Kazanç: 30 Kasım 2024’e kadar, her ay yapacağınız ilk 5 adet 500 TL ve üzeri alışveriş için 20’şer TL ParafPara, toplamda aylık 100 TL kazanabilirsiniz. Bir yılda ise toplamda 1.200 TL’ye kadar ParafPara kazanmanız mümkün.

Paraf TROY Harcamaları: Paraf TROY ile yapılan her işlem için ekstra 5 TL ParafPara verilecek. Böylece, toplamda 1.500 TL’ye kadar ParafPara kazanabilirsiniz.

Kampanyadan Kimler Faydalanabilir?

Yeni Paraf Sahipleri

Kampanyadan yararlanabilmek için, daha önce bireysel veya ticari kredi kartı olmayan ve ilk defa Halkbank Paraf bireysel kredi kartına başvurmuş kişiler kampanyaya katılabilirler.

Başvuru Kanalları

Paraf ve Paraf TROY kartlarına başvurular, şu kanallardan yapılabilir:

İnternet Şube

Halkbank Mobil Uygulaması

Paraf Mobil Uygulaması

SMS

Dialog

Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya Katılım

Kampanyaya katılmak için, harcamadan önce Paraf Mobil uygulamasından “Hemen Katıl” butonuna tıklamanız veya KAMPANYA yazıp 3404’e SMS göndermeniz gerekmektedir. Katılım şartı olarak, kampanyaya mutlaka kayıt olmanız gerektiğini unutmayın.

Örnek Kazanç Hesaplaması

Paraf Kredi Kartı ile Harcama: Örneğin, 2024 Mart ayında ilk kez Paraf kredi kartı alan ve kampanyaya katılan bir müşteri, 30 Kasım’a kadar yapacağı kampanya koşullarına uygun harcamalarla toplamda en fazla 900 TL ParafPara kazanabilir.

Paraf TROY ile Harcama: Paraf TROY ile yapılan harcamalarla toplamda 1.125 TL

ParafPara kazanılabilir.

Kampanya Avantajları

Aylık Kazanç

Kampanyaya katılan müşteriler, her ay 100 TL ParafPara kazanma fırsatına sahip olacaklardır.

Toplam Kazanç

Kampanya süresi boyunca toplamda 1.500 TL’ye kadar ParafPara kazanma imkanı sunulmaktadır.

Katılım ve Daha Fazla Bilgi

Başvuru Kanalları

Kampanyaya katılım için Halkbank İnternet Şube, Halkbank Mobil, Paraf Mobil, SMS ve Dialog kanallarını kullanabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Kampanya hakkında daha fazla bilgi ve katılım şartları için Halkbank’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.