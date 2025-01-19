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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank duyurdu; Listede adı olan şubeye gitmeli

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayacak mevduat hesapları için önemli bir duyuru yayımladı.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank duyurdu; Listede adı olan şubeye gitmeli

Hesap sahiplerinin haklarını korumak ve bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, belirlenen tarihe kadar işlem yapılmaması durumunda hesap bakiyelerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceği bildirildi.

Zaman Aşımı Nedir? Kimleri Kapsıyor?

Bankacılık Kanunu’na göre, bir banka hesabında 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında hesap zaman aşımına uğrar. Bu süre içinde hesaptan para çekme, para yatırma veya herhangi bir bankacılık işlemi yapılmamışsa, hesap bakiyesi yasal olarak TMSF’ye devredilir.

Her yıl milyonlarca lira, hesap sahiplerinin unutkanlık veya ihmal nedeniyle çekmediği bakiyelerden oluşuyor. Bu nedenle kamu bankaları, müşterilerini mağdur etmemek adına zaman aşımına uğrayacak hesaplar konusunda uyarıda bulunuyor.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank duyurdu; Listede adı olan şubeye gitmeli

Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2025

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın yaptığı duyuruya göre, zaman aşımına uğrayacak hesap sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar işlem yapılmazsa, hesap bakiyesi TMSF’ye devredilecek ve bir daha geri alınamayacak.

Hesabınızın Zaman Aşımına Uğrayıp Uğramadığını Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Kamu bankaları, zaman aşımına uğrayacak hesap sahiplerini şu yöntemlerle bilgilendiriyor:

Banka internet siteleri: Bankalar, zaman aşımına uğrayacak hesapların listesini web sitelerinde yayımlayacak.

Adresine gönderilen bildirimler: 50 TL’nin üzerinde bakiyesi bulunan hesap sahiplerine ikamet adreslerine bildirim gönderilecek.

Şubelerden bilgi alma: Hesap sahipleri, bağlı oldukları banka şubelerinden hesap durumlarını öğrenebilir.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank duyurdu; Listede adı olan şubeye gitmeli

Hesap Sahipleri Ne Yapmalı?

Zaman aşımına uğrayan hesap sahipleri, 15 Haziran 2025 tarihine kadar banka şubelerine geçerli kimlik belgeleriyle başvurmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi halinde hesapta bulunan tutar yasal olarak TMSF’ye aktarılacaktır.

Eğer uzun süredir kullanılmayan bir banka hesabınız varsa, mutlaka kontrol edin ve gerekirse bankanıza başvurun!

📢 Kaynak: Ziraat Bankası Resmi Sitesi, Halkbank Resmi Sitesi, VakıfBank Resmi Sitesi

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