Halkbank yılbaşı sürprizini duyurdu! 2 milyon TL krediniz hazır

Bu durum, vatandaşları alternatif çözümler aramaya yönlendirirken, Halkbank yeni bir kredi ürünüyle dikkat çekti. "Hesaplı Evim Kredisi", konut sahibi olmak veya mevcut konutlarını yenilemek isteyenlere cazip bir finansman seçeneği sunuyor.

Konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş, vatandaşların yeni konut almasını zorlaştırırken, mevcut konutların yenilenmesi için nakit ihtiyacını artırdı. Özellikle kentsel dönüşüm projelerini teşvik amacıyla çeşitli kredi paketleri gündeme gelirken, Halkbank’ın sunduğu "Hesaplı Evim Kredisi", bu finansman ihtiyacına çözüm olmayı hedefliyor.



Halkbank "Hesaplı Evim Kredisi" Detayları

Halkbank, bu kredi ürünüyle uygun faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleri sunuyor. Örnek bir hesaplama yapıldığında, 2 milyon TL’lik bir kredi için 120 ay vadeli ödeme planı şu şekilde oluyor:

Aylık Taksit Tutarı: 69.253,07 TL

Faiz Oranı: %3,4

Toplam Geri Ödeme: 8.310.368,40 TL

Not: Bu hesaplama, örnek olarak hazırlanmıştır. Güncel faiz oranları ve masraflar için Halkbank’ın resmi hesaplama aracını kullanabilirsiniz.



Halkbank’ın Kentsel Dönüşüme Katkısı

Halkbank, yalnızca yeni konut almak isteyenlere değil, kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla da uygun kredi seçenekleri sunuyor. Bu sayede vatandaşların mevcut konutlarını yenilemeleri ve daha güvenli yaşam alanlarına sahip olmaları hedefleniyor.



Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Halkbank’ın sunduğu bu avantajlı krediye başvurmak için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi)

Gelir belgesi (Maaş bordrosu veya gelir durumunu gösteren resmi belgeler)

Satın alınacak veya yenilenecek konuta ilişkin tapu fotokopisi

Detaylı bilgi ve başvuru için Halkbank şubelerini ziyaret edebilir veya Halkbank’ın resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

Kaynak: Detaylı bilgi ve başvuru için Halkbank şubelerini ziyaret edebilir veya Halkbank’ın resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

Derleme: Gazeteoku.com