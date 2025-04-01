Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz

Başvuru yapacak adayların, ustalık belgesi veya Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi gibi belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte Halkbank’ın sunduğu faizsiz kredi desteğinin ayrıntıları...

Faizsiz Kredi Kimlere Verilecek?

Halkbank, kadın girişimcilerin finansal olarak desteklenmesi ve iş hayatına katılımlarının artırılması amacıyla özel bir kredi paketi hazırladı. Bu kredi kapsamında aşağıdaki şartları sağlayan kadın girişimciler destekten faydalanabilecek:

En az 1 yıllık ustalık belgesi bulunan ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kuran kadın girişimciler.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan ve KOSGEB tarafından onaylanan projesini Halkbank’a sunan, 35 yaşını doldurmamış genç kadın girişimciler.

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet

Belgesi’ne sahip kadın esnaflar.

Bu kriterlere uyan kadın girişimciler, 750 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteğinden yararlanabilecek.

Halkbank 750 Bin TL Faizsiz Kredi Başvuru Şartları

Kadın girişimcilere özel hazırlanan bu kredi paketinden yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. İşte başvuru için gerekli temel şartlar:

✅ Ustalık Belgesi: En az 1 yıllık bir ustalık belgesine sahip olmak ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme açmış olmak.

✅ Girişimcilik Eğitimi: KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamış olmak ve KOSGEB tarafından onaylanmış bir projeyi sunmak.

✅ Yaş Şartı: 35 yaşını doldurmamış olmak (KOSGEB destekli girişimler için geçerli).

✅ Vergi Muafiyeti Belgesi: Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren kadın girişimciler için Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ne sahip olmak.

750 Bin TL Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank faizsiz esnaf kredisine başvurmak isteyen kadın girişimciler, aşağıdaki adımları takip ederek süreci tamamlayabilir:

1️⃣ Gerekli Belgeleri Hazırlayın:

Ustalık Belgesi veya KOSGEB Girişimcilik Sertifikası

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi (gerekliyse)

İşletme açılışına dair resmi belgeler

2️⃣ Halkbank Şubelerine Başvurun:

Kimlik ve gerekli belgelerle en yakın Halkbank şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz.

3️⃣ Online Başvuru Yapın:

Halkbank’ın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden de başvurular kabul ediliyor.

4️⃣ Başvurunuzu Takip Edin:

Başvurunuz onaylandığında banka tarafından bilgilendirileceksiniz.