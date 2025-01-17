Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi

Esnafın büyümesine destek olmak amacıyla duyurulan kredi seçenekleri, başvuru süreçlerini de kolaylaştırıyor.

Halkbank Esnaf Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Esnaf ve sanatkarlar, Halkbank’ın sunduğu kredi paketlerine başvuru yapmak için çeşitli seçeneklere sahiptir. Eğer bir kişi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) üyesi ise, kooperatif aracılığıyla başvuru yapabilir. Kooperatif üyesi olmayan esnaflar ise, Halkbank’ın yetkili şubelerinden birini ziyaret ederek kredi başvuru formunu doldurabilirler.

Başvuru için gerekli olan belgeler ise oldukça basittir:

Kimlik Belgesi

Esnaf Oda Kayıt Belgesi

Vergi Levhası Örneği

Bu belgelerle başvuru yapan esnaf ve sanatkârlar, banka tarafından belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda kredi alma hakkına sahip olacaklardır.

Halkbank Esnaf Kredisi: Neler Sunuyor?

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara sunduğu kredi paketlerinde, sıfır faizle başlayarak (%0 faizli) çeşitli vade seçenekleri ile geniş bir yelpazede finansman olanağı sağlıyor. İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için 750.000 TL’ye kadar kredi kullanılabilirken, işyeri ve taşıt alımına yönelik yatırım kredisi ise 1.500.000 TL'ye kadar sağlanıyor.

Bunların yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan bankadan kredi kullanım imkanı da sunuluyor. Böylece, esnafın finansman ihtiyaçlarına uygun çözümler yaratılıyor.

Kaynak: Detaylı bilgi ve başvuru için Halkbank'ın resmi web sitesine göz atabilirsiniz: Halkbank Esnaf Kredisi