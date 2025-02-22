Halkbank kredi musluklarını açtı; Aylık 1.439,46 TL taksitle 36 ay vadeli 20.000 TL destek kredisi

Bu kredi, enerji tasarrufunu teşvik etmek ve Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla hayata geçirildi.

Eğer siz de belirlenen şartları sağlıyorsanız, hemen başvuru yaparak avantajlı kredi imkanından yararlanabilirsiniz!

Kredi Detayları:

✔ Kredi Tutarı: 20.000 TL

✔ Vade: 36 Ay

✔ Aylık Taksit: 1.439,46 TL

✔ Faiz Oranı: %4,95

✔ Toplam Geri Ödeme: 51.820,56 TL

Peki, bu fırsattan kimler yararlanabilir?

Bu kredi, belirlenen kriterleri taşıyan bireylere özel sunuluyor. Eğer siz de enerji tasarrufu yapmak ve uygun faiz oranlarıyla finansman sağlamak istiyorsanız, hemen başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

🔹 Sizce bu kampanya enerji tasarrufuna katkı sağlar mı?

🔹 Devlet destekli krediler hakkında ne düşünüyorsunuz?

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