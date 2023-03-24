Halkbank İnanılmaz Bir Hamle Yaptı! Düşük Faizli Taşıt Kredisi Sunulacak! Aylık Taksit 1.625 TL Olarak Açıklandı

Ramazan Bayramı döneminde araç almak isteyenlere taşıt kredisi müjdesi Halkbank'tan verildi. Halkbank'tan düşük faizli taşıt kredisi fırsatı sunuluyor. Taşıt kredisi kampanyasında ilk taksit tutarı 1.625 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Halkbank'tan araç almayı düşünen müşterilere düşük faizli uzun vadeli kredi imkanı sunuldu. Sıfır otomobil sıkıntısının yaşandığı, dolar kuru ve çip kıtlığı nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarının yükseldiği günlerde vatandaşlar araç almayı neredeyse imkansız görüyor. Halkbank, resmi internet sitesinde taşıt kredisi ile ilgili duyuru yayınladı.

Halkbank Taşıt Kredisi Açıklaması Yaptı



Banka, taşıt kredisi kampanyasıyla dikkat çeken 48 aya varan vade ile kredi paketi başvuru ekranını yayınladı.

Halkbank’ın Sunduğu Düşük Faizli Taşıt Kredisi İçin Başvuru Şartları Neler?



Bankanın yaptığı açıklamaya göre, başvuru için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Kredi faiz oranlarından; en az kredi taksit tutarı kadar banka nezdinde Açık Hesap açtırmak. En az iki otomatik ödeme talimatı vermek gerekmektedir.

Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?



Halkbank taşıt kredisi paketinin aylık faiz oranı %1,59 olarak açıklanırken, 48 ay vadeli 50 bin TL'lik taşıt kredisi paketinin aylık taksit tutarı 1.625 TL olacak. Kredi paketi başvuruları tüm Halkbank şubeleri ve internet ve şubelerinden yapılabilmektedir. Banka, kısa vadeli kredi paketlerinde 12 ay vadeli veya yüzde 0,99 faiz oranıyla faizsiz kredi imkanı sunarken, en rekabetçi kredi faiz oranlarını sunan bankaların başında geliyor.

Halkbank 33 Bin TL Ödeme Yapacağını Açıkladı



Halkbank, nakit kredi kullanacak müşterilerine yönelik kampanyasında, müşterilerinin kendi bankalarında banka hesabı olması durumunda 33 bin TL ihtiyaç kredisi ödeyeceğini açıkladı. Bir kamu bankası olan Halkbank, emeklilerin tercih ettiği bankalardan biridir. Nakit kredi kullanan tüm vatandaşların ödemeleri makul faizi ile anında yapılacak ve nakit kredi geri ödemeleri aynı gün işleme alınacaktır. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir.

Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu için gerekli şartları taşıdığınıza inanıyorsanız kolay bir şekilde başvuru yapabileceksiniz. Halkbank, ihtiyacı olan başvuru sahiplerine internet bankacılığı uygulaması üzerinden hemen şimdi 33.000 TL'ye varan 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Maaş müşterisi olan tüm emekliler, dilerlerse Halkbank emeklilik hesaplarından düşük faizli kredi başvurusunda bulunabilirler.

Halkbank Ek Olarak Yüzde 0,69 Faiz Oranıyla Konut Kredisi Sunuyor



Halkbank, "ev sahibi olmak istiyorum" diyenler için çeşitli konut kredisi paketleri ile avantajlı çözümler sunmaya devam ediyor. Halkbank Yeni Evim konut kredisi paketi bu paketler arasında öne çıkıyor.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, konut satın almak isteyen orta sınıf müşterilerin faiz oranları Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları ile Kamu ve Katılım Bankaları iş birliğiyle belirleniyor. Bu konut finansmanı programı sayesinde herkes kolay bir şekilde ev sahibi olabiliyor.

Halkbank Konut Kredisi Başvuru Şartları Neler?



Konut sahibi olmak isteyenlerin yararlanabileceği yeni konut kredisi kampanyasına başvuru için aranan şartlar şöyle:

Kişinin halihazırda bir evi veya %50'den fazla paya sahip bir evi bulunmamalıdır.

Son 12 ay içinde almayı düşündüğü ilde konut satmayanlar.

Kooperatif ortaklığı olmaması, bağış veya diğer karşılıksız yollarla alınmış tapu belgesi olmaması.

Son 12 ayda en az 9 aylık sosyal güvenlik primi ödemiş olmak.