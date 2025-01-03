Halkbank emeklilerin hesaplarına 112 Bin TL yatırıyor!

Halkbank, emekli maaşını kendisinden alan müşterilere yönelik yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Bu kampanya, emekli vatandaşların bütçesine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Halkbank Emekli Promosyonu Detayları

Halkbank, SGK emeklilerine maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt etmeleri halinde 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bu tutar, emeklilerin ek gelir elde etmelerine ve finansal rahatlama yaşamalarına olanak tanıyor.

Bunun yanında Halkbank, emeklilere özel “Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi” imkanı da sağlıyor. Bu kredi kapsamında cazip faiz oranları, esnek ödeme planları ve uygun geri ödeme seçenekleri sunuluyor.

Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Avantajları

Halkbank’ın sunduğu “Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi” kapsamında ödeme planınızı şu seçeneklerle düzenleyebilirsiniz:

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli.

Örnek Ödeme Tablosu:

Kredi Tutarı: 100.000 TL

Vade: 24 Ay

Aylık Faiz Oranı: %4,95

Tahsis Ücreti: 575 TL

Aylık Taksit: 7.197,31 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %112,55

Kampanya Başvuru Koşulları

Promosyon ve kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Halkbank’a taşıması ve 3 yıl boyunca maaşlarını buradan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurular Halkbank şubelerinden veya dijital kanallardan kolayca yapılabiliyor.

NOT: Promosyon 12.000 TL kredi ise 100.000 TL veriliyor. Toplamı 112.000 TL ediyor

Kaynak: Halkbank Resmi Web Sitesi