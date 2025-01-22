Halkbank emeklilere 240 TL taksitle 100.000 TL anında kredi veriyor!

Halkbank Emekli Mini İhtiyaç Kredisi kapsamında, belirlenen koşulları sağlayan emeklilere 100 bin TL’ye kadar nakit desteği sunuluyor. Aylık geri ödeme tutarı ise 7.197 TL olarak hesaplanıyor.

Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

Bu özel kredi fırsatından yararlanmak isteyen emeklilerin Halkbank maaş müşterisi olması veya maaş hesaplarını Halkbank’a taşıması gerekiyor. Başvuru süreci hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşlar, Halkbank’ın sunduğu bu avantajlı krediye başvurmak için şu yöntemleri kullanabilirler:

En yakın Halkbank şubesine giderek şahsen başvuru yapabilirler.

Halkbank Mobil Şube veya İnternet Şubesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak işlemlerini online olarak tamamlayabilirler.

Kaynak: Gazeteoku.com