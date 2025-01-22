GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Halkbank emeklilere 240 TL taksitle 100.000 TL anında kredi veriyor!

Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin bütçelerine destek olmak amacıyla Halkbank, emeklilere özel yeni bir kredi kampanyası başlattı.

Halkbank emeklilere 240 TL taksitle 100.000 TL anında kredi veriyor!

Halkbank Emekli Mini İhtiyaç Kredisi kapsamında, belirlenen koşulları sağlayan emeklilere 100 bin TL’ye kadar nakit desteği sunuluyor. Aylık geri ödeme tutarı ise 7.197 TL olarak hesaplanıyor.

Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

Bu özel kredi fırsatından yararlanmak isteyen emeklilerin Halkbank maaş müşterisi olması veya maaş hesaplarını Halkbank’a taşıması gerekiyor. Başvuru süreci hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşlar, Halkbank’ın sunduğu bu avantajlı krediye başvurmak için şu yöntemleri kullanabilirler:

En yakın Halkbank şubesine giderek şahsen başvuru yapabilirler.

Halkbank Mobil Şube veya İnternet Şubesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak işlemlerini online olarak tamamlayabilirler.

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları
SON HABERLER
Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme 2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları