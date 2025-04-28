Halkbank emeklilere 120 TL taksitle 50.000 TL hemen kredi veriyor!

Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilere destek eli uzatan Halkbank, maaş müşterilerine özel yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurdu. Emeklilerin bütçelerine nefes aldıracak bu fırsat, kolay başvuru süreci ve avantajlı şartlarıyla dikkat çekiyor.

📋 Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi Şartları Neler?

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşların, Halkbank’ta maaş hesabı bulunması gerekiyor. Hali hazırda başka bir bankadan maaş alan emekliler ise maaşlarını Halkbank’a taşıyarak kredi avantajlarından faydalanabiliyorlar. Başvuru işlemleri son derece hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabiliyor.



🖥️ Halkbank İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvurulur?

Emekliler için başvuru seçenekleri oldukça çeşitli:

En yakın Halkbank şubesine giderek yüz yüze başvuru yapılabiliyor.

Halkbank Mobil Şube veya İnternet Şubesi üzerinden online başvuru formu doldurarak işlemler zahmetsizce tamamlanabiliyor.

Böylece hem zamandan tasarruf ediliyor hem de işlemler kolayca sonuçlandırılıyor.



✅ Kimler Faydalanabilir?

Halkbank maaş müşterisi olan tüm emekliler,

Maaşını Halkbank’a taşıyan yeni emekli müşteriler,

bu kredi imkanından yararlanabiliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik