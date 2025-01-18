GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Halkbank duyurdu: Bu meslekleri yapana faizsiz kredi

Halkbank, esnaf ve sanatkârlar için 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında önemli bir kredi desteği sunacağını duyurdu.

Halkbank duyurdu: Bu meslekleri yapana faizsiz kredi

Bu dönemde, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarını daha uygun koşullarla karşılamalarına yardımcı olacak olan kredi, yüzde 50 faiz indirimi ile sağlanacak. Krediler, Halkbank üzerinden kullanılabilecek ve esnafın işlerini daha da büyütmelerine olanak tanıyacak.

Kredi Başvuru Koşulları

Bu faiz indirimli krediden faydalanmak için, başvuran esnaf ve sanatkârların Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı bölge birliklerine ortak olmaları veya doğrudan Halkbank’a başvurmaları gerekmektedir.

Halkbank duyurdu Bu meslekleri yapana faizsiz kredi2

Geleneksel Meslek Sahiplerine Özel Destek

Kampanya, özellikle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar için büyük fırsatlar sunuyor. "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi"ne sahip olan kişiler, örneğin el dokuma işleri, bakır işlemeciliği gibi geleneksel sanat dallarında faaliyet gösteren esnaflar, bu faiz indiriminden yararlanabilecek. Bu meslekler, günümüzde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geleneksel sanat kollarını korumak adına önemli bir yer tutuyor.

Genç Girişimcilere Sıfır Faizli Kredi

Genç girişimciler de bu destekten faydalanabilecek. Ustalık belgesine sahip olan ve son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimciler, sıfır faizli kredi alabilecek. Ayrıca, KOSGEB’in Geleneksel veya İleri Girişimci Destek Programı’nı tamamlayan ve başvuru tarihinde 35 yaşını geçmeyen genç girişimciler, 300 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi kullanma hakkına sahip olacaklar.

Kredi Şartları ve Uygulama

Verilen krediler yalnızca bir defaya mahsus olacak ve bu tarihler arasında devreden kredilerde de yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Ancak, hazine faiz desteğinden haksız şekilde yararlandığı tespit edilen esnaf ve sanatkârlar, beş yıl boyunca bu destekten faydalanamayacak.

İşte güncel kredi bilgileriyle ilgili kaynak: Halkbank Esnaf ve Sanatkârlarımıza Özel Krediler

Derleme: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti
Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?
Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
SON HABERLER
Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç
Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü
İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak... İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...