Halkbank duyurdu: Bu meslekleri yapana faizsiz kredi

Bu dönemde, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarını daha uygun koşullarla karşılamalarına yardımcı olacak olan kredi, yüzde 50 faiz indirimi ile sağlanacak. Krediler, Halkbank üzerinden kullanılabilecek ve esnafın işlerini daha da büyütmelerine olanak tanıyacak.

Kredi Başvuru Koşulları

Bu faiz indirimli krediden faydalanmak için, başvuran esnaf ve sanatkârların Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı bölge birliklerine ortak olmaları veya doğrudan Halkbank’a başvurmaları gerekmektedir.

Geleneksel Meslek Sahiplerine Özel Destek

Kampanya, özellikle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar için büyük fırsatlar sunuyor. "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi"ne sahip olan kişiler, örneğin el dokuma işleri, bakır işlemeciliği gibi geleneksel sanat dallarında faaliyet gösteren esnaflar, bu faiz indiriminden yararlanabilecek. Bu meslekler, günümüzde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geleneksel sanat kollarını korumak adına önemli bir yer tutuyor.

Genç Girişimcilere Sıfır Faizli Kredi

Genç girişimciler de bu destekten faydalanabilecek. Ustalık belgesine sahip olan ve son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimciler, sıfır faizli kredi alabilecek. Ayrıca, KOSGEB’in Geleneksel veya İleri Girişimci Destek Programı’nı tamamlayan ve başvuru tarihinde 35 yaşını geçmeyen genç girişimciler, 300 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi kullanma hakkına sahip olacaklar.

Kredi Şartları ve Uygulama

Verilen krediler yalnızca bir defaya mahsus olacak ve bu tarihler arasında devreden kredilerde de yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Ancak, hazine faiz desteğinden haksız şekilde yararlandığı tespit edilen esnaf ve sanatkârlar, beş yıl boyunca bu destekten faydalanamayacak.

İşte güncel kredi bilgileriyle ilgili kaynak: Halkbank Esnaf ve Sanatkârlarımıza Özel Krediler

Derleme: Gazeteoku.com