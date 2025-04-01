Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi

Nakit ihtiyacı her geçen gün artarken, girişimci olmak isteyen kadınlara müjdeli haber Halkbank’tan geldi. Banka, kadın girişimcilerin kendi işlerini kurmalarını ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını desteklemek amacıyla sıfır faizli esnaf kredisi kampanyasını duyurdu.

Faizsiz kredi desteği, özellikle KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan, ustalık belgesi sahibi ve kaybolmaya yüz tutan mesleklerde faaliyet gösteren kadınlar için büyük bir avantaj sunuyor. Peki, faizsiz kredi için başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi Nedir?

Halkbank tarafından sunulan Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli Esnaf Kredisi, 40 yaş altı kadın girişimcilerin iş kurmalarını ve mevcut işlerini büyütmelerini amaçlayan özel bir finansman paketidir.

Bu kredi sayesinde kadın girişimciler, 650 bin TL’ye kadar faizsiz kredi alarak işletme sermayelerini güçlendirebilir ve iş hayatında daha sağlam adımlar atabilirler.

📌 Kimler Başvurabilir?

✅ KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan 35 yaş altı girişimciler

✅ En az 1 yıllık ustalık belgesi bulunan ve mesleki faaliyetini son 1 yıl içinde başlatan kadınlar

✅ Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren, Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ne sahip olan girişimciler

Halkbank Faizsiz Kredi Başvuru Şartları

Halkbank’ın sunduğu faizsiz kredi desteğinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartları karşılamak gerekiyor:

✅ “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamında en az 1 yıllık ustalık belgesi sahibi olmak

✅ Son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgelemek

✅ KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamış olmak

✅ KOSGEB tarafından onaylanan projeyi Halkbank’a sunmak

✅ Kredi başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

Bu şartları taşıyan kadın girişimciler, Halkbank şubeleri aracılığıyla faizsiz kredi başvurusunda bulunabilirler.

Faizsiz Kredi Ödeme Planı ve Taksit Tutarları

Faizsiz kredi kullanacak olan kadın girişimciler için ödeme planı da oldukça cazip.

📌 Örnek Ödeme Planı:

140.000 TL’lik faizsiz kredi için 36 ay vade seçildiğinde,

Aylık sabit taksit tutarı 4.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kadın Girişimcilere Faizsiz Kredi Almanın Avantajları

🔹 Sıfır faiz ile ek maliyet olmadan finansman sağlanır.

🔹 Esnek ödeme seçenekleri sayesinde geri ödeme süreci kolaylaşır.

🔹 Devlet destekli kredi olduğu için güvenilir ve avantajlıdır.

🔹 Yeni iş kurmak veya mevcut işi büyütmek için ideal bir fırsattır.

Kaynak: Halkbank