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Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!

Market alışverişlerinize avantaj sağlayan Halkbank Paraf kampanyası başladı!

Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!

1 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında yurt içindeki tüm banka POS'larından Paraf ile yapılacak peşin harcamalar için toplamda 500 TL’ye varan ParafPara kazanabilirsiniz.

Kampanya Koşulları

📌 1.000 TL ve üzeri ilk harcamadan sonra her 1.000 TL ve üzeri alışverişinize 50 TL, toplamda 500 TL ParafPara hediye!

📌 Katılım için harcama yapmadan önce kampanyaya dahil olmalısınız:

Paraf Mobil uygulamasından "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak
MRKT500 yazıp 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS göndererek

📌 Kampanya müşteri bazlıdır ve her müşteri en fazla 500 TL ParafPara kazanabilir.
📌 Paraf, Parafly, sanal kartlar ve ek kartlarla yapılan işlemler kampanyaya

dahildir.

📌 Ticari kartlar, Halkcard, Paraf Genç, Paraf Debit ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil değildir.

📌 Kazandığınız ParafPara’lar, 15 Mart 2025 saat 21:59’a kadar kullanılmalıdır. Aksi takdirde 16 Mart 2025’te geri alınacaktır.

💳 Kazandığınız ParafPara’lar, harcamanızın iş yerinin POS sistemine yansıdığı günü takip eden gün kartınıza yüklenecektir.

Önemli Detaylar

✅ Kampanyaya dahil olabilmek için SMS’in Turkcell, Vodafone veya Türk

Telekom operatörleri üzerinden yurt içinden gönderilmesi gerekmektedir.

✅ Aynı gün aynı iş yerinden yapılan harcamalarda yalnızca ilk işlem kampanyaya dahildir.

✅ Hangi kart ile harcama tamamlanırsa, ödül o karta yansıtılacaktır.

✅ ParafPara transferi kampanyaya dahil değildir ve transfer edilen ParafPara’lar geri alınacaktır.

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