Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!

1 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında yurt içindeki tüm banka POS'larından Paraf ile yapılacak peşin harcamalar için toplamda 500 TL’ye varan ParafPara kazanabilirsiniz.
Kampanya Koşulları
📌 1.000 TL ve üzeri ilk harcamadan sonra her 1.000 TL ve üzeri alışverişinize 50 TL, toplamda 500 TL ParafPara hediye!
📌 Katılım için harcama yapmadan önce kampanyaya dahil olmalısınız:
Paraf Mobil uygulamasından "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak
MRKT500 yazıp 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS göndererek
📌 Kampanya müşteri bazlıdır ve her müşteri en fazla 500 TL ParafPara kazanabilir.
📌 Paraf, Parafly, sanal kartlar ve ek kartlarla yapılan işlemler kampanyaya
dahildir.
📌 Ticari kartlar, Halkcard, Paraf Genç, Paraf Debit ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil değildir.
📌 Kazandığınız ParafPara’lar, 15 Mart 2025 saat 21:59’a kadar kullanılmalıdır. Aksi takdirde 16 Mart 2025’te geri alınacaktır.
💳 Kazandığınız ParafPara’lar, harcamanızın iş yerinin POS sistemine yansıdığı günü takip eden gün kartınıza yüklenecektir.
Önemli Detaylar
✅ Kampanyaya dahil olabilmek için SMS’in Turkcell, Vodafone veya Türk
Telekom operatörleri üzerinden yurt içinden gönderilmesi gerekmektedir.
✅ Aynı gün aynı iş yerinden yapılan harcamalarda yalnızca ilk işlem kampanyaya dahildir.
✅ Hangi kart ile harcama tamamlanırsa, ödül o karta yansıtılacaktır.
✅ ParafPara transferi kampanyaya dahil değildir ve transfer edilen ParafPara’lar geri alınacaktır.