GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!

Nisan ayı boyunca tatil planı yapmayı düşünenlere müjde! Halkbank, Paraf Kart kullanıcılarına yönelik yeni kampanyasını duyurdu.

Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!

Seyahat, konaklama ve araç kiralama harcamalarınızda 3.200 TL’ye varan ParafPara kazanma fırsatı sunuluyor. Yüksek harcama yapmadan önce kampanyaya katılmanız yeterli! İşte tüm detaylar 👇

🎁 Paraf Kart Nisan 2025 Kampanyası Detayları

📆 Kampanya Dönemi: 1 - 30 Nisan 2025

💳 Kartlar: Paraf, Parafly, ek kartlar, sanal kartlar (Paraf Genç, ticari ve banka kartları hariç)

💸 Kazanabileceğiniz ParafPara:

10.000 TL - 39.999 TL arası harcamaya: 700 TL ParafPara

40.000 TL ve üzeri harcamaya: 2.500 TL ParafPara

👉 Toplamda en fazla 3.200 TL ParafPara kazanılabiliyor.

📌 Kampanya müşteri bazlıdır, her müşteri yalnızca bir kez katılabilir ve her ödül seviyesinden sadece bir kere faydalanabilir.

✈️ Hangi Harcamalar Kampanyaya Dahil?

Kampanyaya yurt içindeki aşağıdaki sektörlerde yapılan harcamalar dahildir:

Seyahat acenteleri

Otel ve konaklama hizmetleri

Araç kiralama firmaları

Sanal POS ve mail order işlemleri

⚠️ Alışverişin yapıldığı iş yerinin sistemde doğru sektör koduyla kayıtlı olması gerekir.


✅ Kampanyaya Nasıl Katılırım?

Kampanyaya katılım oldukça kolay. Harcama yapmadan önce aşağıdaki adımlardan biriyle katılmanız yeterli:

🔹 Paraf Mobil veya Halkbank Mobil uygulamasında “Paraf Kart Kampanyaları” alanından “Hemen Katıl” butonuna tıklayın

🔹 Ya da cep telefonunuzdan SEYAHAT1 yazıp 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS gönderin

SMS gönderimi ücretsizdir. Ancak mesajı bankada kayıtlı cep numaranızdan ve yalnızca Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom hatlarından göndermeniz gerekir.

🕒 ParafPara Ne Zaman Yüklenir, Ne Zaman Silinir?

Kampanyaya uygun harcama yaptığınızda, iş yerinin gün sonu işlemi ardından ertesi gün ParafPara’nız yüklenecektir.

🔔 Son kullanım tarihi: 15 Haziran 2025 saat 21:59

❌ Kullanılmayan ParafPara’lar: 16 Haziran 2025’te geri alınır

🔁 ParafPara transferi, harcama olarak sayılmaz ve transfer edilen puanlar silinir.

Kaynak Linki: 

https://www.paraf.com.tr/content/parafcard/tr/kampanyalar/seyahat/seyahat-konaklama-ve-arac-kiralama-harcamalariniza-3200tl-parafpara.html

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek! Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek!
İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu
Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor
Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı
İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi
SON HABERLER
A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi
Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor! Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!
2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı! 2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı!
Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı! Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!
Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı
İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı