Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!

Seyahat, konaklama ve araç kiralama harcamalarınızda 3.200 TL’ye varan ParafPara kazanma fırsatı sunuluyor. Yüksek harcama yapmadan önce kampanyaya katılmanız yeterli! İşte tüm detaylar 👇

🎁 Paraf Kart Nisan 2025 Kampanyası Detayları

📆 Kampanya Dönemi: 1 - 30 Nisan 2025

💳 Kartlar: Paraf, Parafly, ek kartlar, sanal kartlar (Paraf Genç, ticari ve banka kartları hariç)

💸 Kazanabileceğiniz ParafPara:

10.000 TL - 39.999 TL arası harcamaya: 700 TL ParafPara

40.000 TL ve üzeri harcamaya: 2.500 TL ParafPara

👉 Toplamda en fazla 3.200 TL ParafPara kazanılabiliyor.

📌 Kampanya müşteri bazlıdır, her müşteri yalnızca bir kez katılabilir ve her ödül seviyesinden sadece bir kere faydalanabilir.

✈️ Hangi Harcamalar Kampanyaya Dahil?

Kampanyaya yurt içindeki aşağıdaki sektörlerde yapılan harcamalar dahildir:

Seyahat acenteleri

Otel ve konaklama hizmetleri

Araç kiralama firmaları

Sanal POS ve mail order işlemleri

⚠️ Alışverişin yapıldığı iş yerinin sistemde doğru sektör koduyla kayıtlı olması gerekir.



✅ Kampanyaya Nasıl Katılırım?

Kampanyaya katılım oldukça kolay. Harcama yapmadan önce aşağıdaki adımlardan biriyle katılmanız yeterli:

🔹 Paraf Mobil veya Halkbank Mobil uygulamasında “Paraf Kart Kampanyaları” alanından “Hemen Katıl” butonuna tıklayın

🔹 Ya da cep telefonunuzdan SEYAHAT1 yazıp 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS gönderin

SMS gönderimi ücretsizdir. Ancak mesajı bankada kayıtlı cep numaranızdan ve yalnızca Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom hatlarından göndermeniz gerekir.

🕒 ParafPara Ne Zaman Yüklenir, Ne Zaman Silinir?

Kampanyaya uygun harcama yaptığınızda, iş yerinin gün sonu işlemi ardından ertesi gün ParafPara’nız yüklenecektir.

🔔 Son kullanım tarihi: 15 Haziran 2025 saat 21:59

❌ Kullanılmayan ParafPara’lar: 16 Haziran 2025’te geri alınır

🔁 ParafPara transferi, harcama olarak sayılmaz ve transfer edilen puanlar silinir.

Kaynak Linki:

https://www.paraf.com.tr/content/parafcard/tr/kampanyalar/seyahat/seyahat-konaklama-ve-arac-kiralama-harcamalariniza-3200tl-parafpara.html