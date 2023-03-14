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Hak sahipleri bunu yapmalı! Yoksa hakları yanacak! Mülk sahibi olanların dikkatine, 51 gün kaldı

Mülk sahibi olanlar bir an önce yapmalı! 51 gün sonra yapmayanlar haklarını kaybedecek! İşte tapu sahiplerinin bilmesi gereken detaylar...

Hak sahipleri bunu yapmalı! Yoksa hakları yanacak! Mülk sahibi olanların dikkatine, 51 gün kaldı

Depremin ardından bölgedeki vatandaşların binlercesi evlerini kaybetti. Çok sayıda ev enkaza dönüşürken birçoğu ağır hasar aldı. Mağduriyetin minimuma indirilmesi için önlemler alınmaya çalışılıyor. Önlemlerden birisi de özellikle tapu sahibi olanlar için alındı. Tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir detay oluştu.  


Tapu sahibi olan vatandaşlara yapılan uyarıda hisseli tapularla ilgili bir detay paylaşıldı. Ön alım hakkı için tapuda 52 gün başvuru süresi verildi. Eğer yasal süreç içinde hisseli tapusu olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmezse tapularını kaybediyorlar. Peki, tapu sahiplerinin dikkat etmesi gerekenler neler? Tapu ve tapu türleri neler? İşte tapu sahiplerine yapılan açıklamanın detayları... 


Tapu ve tapu türleri neler? 


Vatandaşların taşınmaz mal ve haklarının yetkilerinin kendilerine ait olduğunu gösteren belgeye tapu ismi verilmektedir. Tapu işlemleri Türkiye Cumhuriyeti’nde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Tüm tapu kayıtlarını tutmakla ve tapuya dair alım, satım, devir gibi her türlü işlemi gerçekleştirmek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün işidir. Bir tapu tek vatandaşa ait olabileceği gibi birden fazla vatandaş tek tapuyu paylaşabilmektedir.  


Taşınmaz malların bir vatandaşa ait olması durumunda “Müstakil tapu” alınmaktadır. Bir kişiden fazla kişinin tasarruf yetkisi olması durumunda ise buna “Hisseli tapu” ismi verilmektedir. Gelen açıklamada hisseli tapu ile ilgili uyarıda bulunuldu. Peki, hangi konuda hisseli tapu uyarısı verildi? 


Hisseli tapu ön alım hakkı nedir? 


Birden fazla kişinin hak sahibi olduğu hisseli tapularda ön alım hakkı vardır. Bundan hisse sahiplerinin hepsi faydalanabilmektedir ve ön alım hakkına sahiptir. Eğer hisse sahiplerinden birisi hakkını satma düşüncesindeyse, diğer hisse sahibi olanlar öncelikli alım hakkına sahip olmaktadır. Fakat hisseli tapularda bir süre sınırı uygulanmaktadır. Eğer bir hisse sahibi diğer hisse sahiplerine haber vermeden satış yaptıysa, diğer hissedarlar buna itiraz etme hakkına sahiptir. Bu da tapunun devrinin iptal edilmesiyle sonuçlanmaktadır. 


Tapu alım hakkı ve yasal süre 


Hisseli bir tapuya sahip olan kişilerin dikkat etmesi gereken diğer bir nokta ise ön alım hakkı süresi olarak geçmektedir. Belirlenen süre içinde müracaat yapılmazsa ön alım hakkı ortadan kalkmaktadır. 

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