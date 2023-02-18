Hak sahibi olan kişilere tık para! Hemen sorgulayın, 2.054 TL ödemenizi alın!

Yeni dönemde bomba gibi destek ödemeleri devlet tarafından yürürlüğe konuldu. Bu doğrultuda yapılacak ödemeler direkt hesaplara tek seferlik olarak gerçekleşecek. Vatandaşların yanında olmak için gayret eden devlet, destek ödemeleri planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda yeni bir destek ödemesi açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi olan vefat eden vatandaşların yakınları için yapılan destek ödemesi kapsamında durumu iyi olmayan ailelere yardım veriliyor.



Maddi durumu kötü olan aileler için cenaze masrafları bağlamında ödemeler yapılmaktadır. Tek seferlik ödemeyi hak eden kişiler almaktadır. Bu çerçevede vefat eden vatandaşın 1. dereceden akrabası olmak ya da 1. dereceden akrabası bulunmayan vefat edenin 2. dereceden akrabası olmak gerekmektedir. 2. dereceden akrabası olmayan kişilerde ise cenaze işlemlerini üstlenen kişilere yapılmaktadır. İşte detayları...



2.054 TL ödeme için gerekli evraklar



Vefat eden kişinin yakınının SGK’ya gerçekleştireceği başvuru ile ödemeler alınmaktadır. PTT ya da başka bir şey ile uğraşmaya, kurumlara ekstra evrak, kağıt ve benzeri götürmeye gerek yok. Vefat eden kişi ile ilgili bilgiler zaten Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hali hazırda bulunduğu için ödeme alacak kişiye ait bilgiler olmaktadır.



Ödemede öncelikle vefat eden kişinin eşine sunulacak yasal hak sahipliği olmaktadır. Gaiplik, boşanma ya da vefat gibi durumlar söz konusu ise hak çocuklara devredilmektedir. Çocuk sayısı burada gerekmemektedir, çünkü verilecek ödemenin zaten cenaze masraflarında kullanılması gerekmektedir. Aynı şekilde vefat, boşanma ya da gaiplik durumlarında anne ve baba bu işlemleri gerçekleştirmekte hak sahibi olmaktadır. Hiçbir yakını bulunmayan kişilerde ise durum vatandaşa devredilmektedir.