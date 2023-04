Haftanın son günü büyük müjde! Mayıs maaşlarına ek ödeme imzası atıldı!

Emekliler Nisan ayından sonra Mayıs ayında da mutluluklarını sürdürmeye devam edecek. SSK, Bağ-Kur, 4C’li ve EYT’li tüm emeklileri kapsayan Mayıs ayı ek ödemeleri vatandaşlara yatacak. Önümüzdeki maaş ödemelerinde yapılacak ek ödemeler en az 4.500 TL’den başlayarak emeklilerin aldıkları aylığın miktarına göre değişiklik gösterecek.



Mayıs ayında emeklilik için ikinci reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülürken, imzası atılan promosyon ödemelerinde Mayıs ayı güncellemeleri de hazırlanıyor. Bankaların attığı imzalarla beraber milyonlarca emekli vatandaş tamamen karşılıksız emekli promosyonu ödemelerini almaya devam ediyor.

Henüz emekli promosyonunu almayan tüm emekliler ve EYT’liler de dahil olmak üzere Mayıs 2023 emekli promosyonları hesaplara ilk maaşlarla beraber geçmeye devam ediyor. Peki, emekli promosyonları en fazla ne kadar yatacak? SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’li emekli promosyonları ne kadar oluyor? İşte emekli vatandaşlara bankaların promosyon ayrıntıları haberimizde...



EN AZ PROMOSYON ÖDEMESİ 4.500 TL OLACAK!



Güncel emekli maaşları için minimum aylığın 5.500 TL’den 7.500 TL’ye artmasıyla beraber artık emeklilerin promosyon ödemeleri de yükselmiş oldu. 2 bin TL yapılan zamla birlikte artık emekli promosyonu alacak tüm emeklilerin alacağı miktar için bankaların belirttiği 7.500 TL – 10.000 TL aralığındaki ödemelere bakmaları gerekiyor.



PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL ALINIR?



Emekli vatandaşlar bankaların karşılıksız ve nakit olarak vereceği promosyon ödemesi için SGK il ve ilçe müdürlüklerine bizzat başvuru gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca emekli olan vatandaşlar müracaatlarını e-Devlet platformu sayesinde online olarak her an her yerden ve mesai saatleri haricinde de yapabilmektedir.



Bunların yanı sıra bazı bankalar kendi mobil uygulamaları üzerinden de emeklilerin maaş taşıma işlemlerini kolaylıkla yapabildiği gibi en yakın şubeleri aracılığı ile de gerçekleştirebilmektedir. Bu işlemleri gerçekleştiren emekli vatandaşlar bankalarda 3 yıl kalma sözünü verdikten sonra ilk maaşlarını ilgili bankadan çektikten 2 – 3 gün içinde promosyonlarını da nakit olarak hesaplarından çekebilmektedir.



EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ BANKALARDA NE KADAR?



7.500 TL ile 10.000 TL aralığına bakacak olan emekliler için kamu bankalarında promosyon ödemeleri minimum 4.500 TL’den başlıyor. 10.000 TL ve üstünde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan emekli maaşını çekenler ise 5.000 TL nakit promosyon alıyor.



Albaraka minimum promosyonu 6.000 TL, Akbank en az promosyonu 6.250 TL veriyor. Denizbank ise minimum promosyon ödemesini 7.000 TL olarak yapıyor.

Fibabanka en az emekli maaşı alan müşterilerine 4.500 TL, Garanti Bankası 6.750 TL, ING Bank 7.650 TL ve Kuveyt Türk ise 7.200 TL veriyor.