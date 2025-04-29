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Haftalık hisse önerileri belli oldu! Borsa İstanbul önerilen hisse senetleri listesi!

Borsa İstanbul'da 29-30 Nisan 2025 tarihleri için haftalık hisse önerileri açıklandı.

Haftalık hisse önerileri belli oldu! Borsa İstanbul önerilen hisse senetleri listesi!

Yatırımcılar için öne çıkan hisseler, teknik ve temel analizler ışığında belirlendi. İşte aracı kurumların önerdiği bazı hisse senetleri:​

📈 Haftalık Hisse Önerileri (29 Nisan – 6 Mayıs 2025)

1. EREGL (Ereğli Demir ve Çelik)

Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: Güçlü temel veriler ve teknik göstergeler.

2. ALARK (Alarko Holding)

Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: Pozitif teknik görünüm.

3. BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar)

Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: Defansif yapısı ve istikrarlı performansı.

4. MAVI (Mavi Giyim)

Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: Güçlü satış hacmi ve marka değeri.

5. TKFEN (Tekfen Holding)

Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: İnşaat ve tarım sektörlerindeki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

6. ASTOR (Astor Enerji)

Öneri: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Kısa vadeli yükseliş trendi.
Kaynak: İntegral Yatırım ​Paraborsa+1Paraborsa+1TradingView+1Paraborsa+1

7. EKGYO (Emlak Konut GYO)

Öneri: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Gayrimenkul sektöründeki hareketlilik.

8. SOKM (Şok Marketler)

Öneri: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Perakende sektöründeki büyüme beklentisi.

9. ANSGR (Anadolu Sigorta)

Öneri: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Sigorta sektöründeki istikrarlı performansı.

10. FROTO (Ford Otosan)

Öneri: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Otomotiv sektöründeki güçlü üretim ve satış verileri.


Öne Çıkan Hisse: ULKER (Ülker Bisküvi)

Fiyat: 114,7 TL

Hedef Fiyatlar: 117,8 TL, 121,1 TL, 124,4 TL

Destek Seviyesi: 109 - 110 TL

Teknik Görünüm: EMA'lar pozitife dönüyor; RSI dengede.

Temel Veriler: Net kar yıllık %51,7 artış; FD/FAVÖK 4,07 ile iskontolu işlem görüyor.

Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp, genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. 

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