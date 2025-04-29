Haftalık hisse önerileri belli oldu! Borsa İstanbul önerilen hisse senetleri listesi!

Yatırımcılar için öne çıkan hisseler, teknik ve temel analizler ışığında belirlendi. İşte aracı kurumların önerdiği bazı hisse senetleri:
📈 Haftalık Hisse Önerileri (29 Nisan – 6 Mayıs 2025)
1. EREGL (Ereğli Demir ve Çelik)
Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: Güçlü temel veriler ve teknik göstergeler.
2. ALARK (Alarko Holding)
Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: Pozitif teknik görünüm.
3. BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar)
Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: Defansif yapısı ve istikrarlı performansı.
4. MAVI (Mavi Giyim)
Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: Güçlü satış hacmi ve marka değeri.
5. TKFEN (Tekfen Holding)
Öneri: Takip listesinde yer alıyor.
Gerekçe: İnşaat ve tarım sektörlerindeki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
6. ASTOR (Astor Enerji)
Öneri: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Kısa vadeli yükseliş trendi.
Kaynak: İntegral Yatırım Paraborsa+1Paraborsa+1TradingView+1Paraborsa+1
7. EKGYO (Emlak Konut GYO)
Öneri: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Gayrimenkul sektöründeki hareketlilik.
8. SOKM (Şok Marketler)
Öneri: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Perakende sektöründeki büyüme beklentisi.
9. ANSGR (Anadolu Sigorta)
Öneri: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Sigorta sektöründeki istikrarlı performansı.
10. FROTO (Ford Otosan)
Öneri: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli.
Gerekçe: Otomotiv sektöründeki güçlü üretim ve satış verileri.
Öne Çıkan Hisse: ULKER (Ülker Bisküvi)
Fiyat: 114,7 TL
Hedef Fiyatlar: 117,8 TL, 121,1 TL, 124,4 TL
Destek Seviyesi: 109 - 110 TL
Teknik Görünüm: EMA'lar pozitife dönüyor; RSI dengede.
Temel Veriler: Net kar yıllık %51,7 artış; FD/FAVÖK 4,07 ile iskontolu işlem görüyor.
Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp, genel bilgilendirme amacı taşımaktadır.