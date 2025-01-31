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Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü

Zeytinyağı fiyatlarında yaşanan artış, tüketicileri alternatif çözümler aramaya yönlendirirken, Migros uygun fiyatlı kampanyalarla bütçeleri rahatlatmaya devam ediyor.

Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü

Hem mağazalarda hem de online alışverişlerde geçerli olan indirimler, kaliteli zeytinyağlarını daha avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü5

Migros’un Güncel Zeytinyağı Kampanyası

Migros’un Money Kart sahiplerine özel sunduğu indirimler kapsamında, farklı markalardaki zeytinyağları cazip fiyatlarla satışa sunuluyor:

Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı 2 L: 656,95 TL yerine 449,95 TL (224,97 TL/Litre)

Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı 5 L: 1.379,95 TL yerine 999,95 TL (199,99 TL/Litre)

Komili Natural Sızma Ayvalık Erken Hasat Soğuk Sıkım 2 L: 821,95 TL yerine 616,46 TL (308,23 TL/Litre)

Komili Naturel Sızma Ayvalık Erken Hasat Soğuk Sıkım 1 L: 459,95 TL yerine 344,96 TL

Komili Natural Sızma Ayvalık Erken Hasat Soğuk Sıkım 5 L: 1.866,95 TL yerine 1.400,21 TL (280,04 TL/Litre)

Komili Riviera Zeytinyağı 5 L: 1.219,95 TL yerine 949,95 TL

Tüketiciler için sağlıklı ve doğal beslenme giderek daha önemli hale gelirken, zeytinyağı en çok tercih edilen gıda ürünlerinden biri olmaya devam ediyor. Erken hasat ve soğuk sıkım yöntemleriyle üretilen zeytinyağları, yüksek besin değerini koruyarak sofralara lezzet katıyor.

Migros’un sunduğu bu fırsatlar, özellikle kaliteli zeytinyağlarını daha ulaşılabilir hale getirerek tüketicilere ekonomik bir alternatif sağlıyor. Kampanya detayları ve güncel fiyatlar için Migros'un resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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