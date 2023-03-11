Hafta içi akaryakıt alacak araç sahipleri! Kazançlı çıkmak için bunu yapın!

Araç sahipleri artan akaryakıt giderleri konusunda kar yapmak için kampanya araştırmaları yapıyor. Türkiye’de özellikle son bir yıldır artan benzin, motorin, LPG fiyatları cepleri yakar hale geldi. Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanmalar pompa fiyatlarına yansırken araç sahipleri de olabilecek en karlı şekilde araçlarına benzin, motorin ve LPG alabilmek için formüller arıyor.



Türkiye’deki son zamlarla birlikte akaryakıt almak isteyen vatandaşlar için açıklama geldi. Pazar, Pazartesi ve Salı günleri akaryakıt alacaklar için özel bir kampanya hazırlandı. Vatandaşlar kampanya arayışlarındayken müşterilerini memnun etmek isteyen bankalar da kolları sıvıyor. Büyük bir kampanya da Türkiye İş Bankası’ndan geldi. Akaryakıt kampanyası için bunu yapanlar araçlarına benzin, motorin, LPG alırken aynı zamanda kazanacak.



İş Bankası akaryakıt kampanyası



31 Mart tarihine kadar geçerli olan bu kampanyadan en kısa zamanda yararlanacak olan araç sahipleri kazanıyor. Türkiye İş Bankası yaptığı kampanya doğrultusunda vatandaşlara tek seferde yaptıkları harcama ile kazandırıyor. Kampanya kapsamında tek yapmanız gereken normalde aldığınız akaryakıtı farklı günlerde ve tek seferde 250 TL olarak yapmak.



Tek seferde yapmış olduğunuz 250 TL akaryakıt harcaması ile Türkiye İş Bankası’ndan kazanacaksınız. Farklı günlerde yapılan minimum 250 TL harcamanızda 4. alışverişiniz size 60 TL MaxiPuan kazandıracak. Bunlardan minimum bir tanesini temazsız olarak yapmanız durumunda Maximum Kart Öde Geç Özelliği ya da Maximum Mobil uygulamasındaki Pazarama’dan “Petrol Ofisi Öde Geç” kampanyası sayesinde toplamda 75 TL MaxiPuan alabileceksiniz.



Türkiye İş Bankası, duyurduğu kampanya çerçevesinde 75 TL MaxiPuan verdiğini ekledi. Kampanya 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Hem akaryakıtınızı alıp hem de İş Bankası ile kazanabileceksiniz.



İş Bankası MaxiPuan kampanyası detayları



İş Bankası kampanyası kapsamında akaryakıt alışverişleriyle kazanırken topladığınız MaxiPuanlar 4 Nisan 2023 tarihine kadar kartlarınıza yüklenecektir. Ancak ek kart sahibi olan müşteriler değil, asil kart sahibi olan müşteriler yararlanabilmektedir. MaxiPuanlar en son 31 Mayıs 2023 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir.