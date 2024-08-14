Hadi Yine İyisiniz! Emekliye 3587 TL İlave Zam! Tarih Verildi- Son dakika haberine göre, yaklaşık 2.5 milyon emekliye 3587 TL'lik ilave zam yapılacağı açıklandı. Peki, bu zam kimleri kapsıyor ve ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar..

Temmuz Ayı Zamları ve Emeklinin Durumu

Hadi Yine İyisiniz! Emekliye 3587 TL İlave Zam! Tarih Verildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına belirli oranlarda zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73 oranında enflasyon zammı alırken, 4C emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı verildi. Ancak bu zamlar, yüksek enflasyon karşısında emeklilerin alım gücünü korumakta yetersiz kaldı. Bu sebeple, milyonlarca emekli daha fazla destek bekliyor.

3587 TL Ek Zam Kimleri Kapsayacak?

Hadi Yine İyisiniz! Emekliye 3587 TL İlave Zam! Tarih Verildi. Yeni yapılan açıklamalara göre, yaklaşık 2.5 milyon emekliye 3587 TL’lik bir ilave zam yapılacak. Bu zam, özellikle memur emeklilerini kapsayacak ve gelir adaletsizliğinin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Son dönemde, emekli maaşlarının hesaplanmasında yaşanan sorunlar ve emekliler arasındaki gelir farkları sıkça gündeme geliyordu. Hükümet, bu sorunları çözmek adına TBMM’de bulunan 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte bu ek zammı devreye sokmaya karar verdi.

Zam Ne Zaman Yatırılacak?

SGK uzmanları, söz konusu ek zam düzenlemesinin Ağustos ayı içerisinde TBMM’de kabul edileceğini ve Eylül ayında emeklilere maaş farkı olarak ödeneceğini belirtiyor. Ancak, şu ana kadar hükümetten bu konuda net bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle, emekliler arasında belirsizlik sürüyor.

Kaynak: Gazeteoku.com