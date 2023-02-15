Haberi duyan sevinçten uçtu! SGK 51.000 TL ödemeyi anında hesaplara yapıyor!

En son bilgilere göre 51.000 TL’ye kadar SGK destekli ödemeler vatandaşlara yapılacak. SGK destekli yapılacak bu ödeme kampanyasından yararlanacak olan kişiler maddi anlamda yorucu olan şu günleri daha rahat atlatacak. SGK ödemesi nasıl alınır? SGK ödeme alma şartları var mı? İşte SGK ödeme detayları...



SGK destekli ödeme almak isteyen vatandaşların en büyük avantajı bankaların kendi kampanyalarına nazaran çok daha uygun faiz oranlarından faydalanabilmesi olacak. Krediler bankalarca hesaplara yatacak olsa da SGK destekli hazırlanan kampanyada ödemeler çok daha kolay olacak. SGK destekli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 51.000 TL’ye kadar ödemeyi hesaplarından kullanabilecek.



SGK destekli Garanti Bankası kredi



SGK destekli olarak Garanti Bankası’ndan alacağınız kredi ile banka müşterisi olma şartı da bulunmaktadır. SGK destekli kredi kapsamında 3 aya kadar erteleme şansınızın olduğu ve 36 ay gibi yüksek bir vade imkanıyla alacağınız 51 bin TL ödeme anında hesaplarınıza yatıyor. İşlemlerinizi artık emekli maaşınızın olduğu banka üzerinden yapmak istemiyorsanız da Garanti bankasına taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi çekme imkanına sahip olabilirsiniz.



SGK destekli ihtiyaç kredisi Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası



Kamu bankalarından aldığınız emekli maaşı ile birlikte 36 ay taksitli 51.000 TL ödemeyi hesabınızdan kullanabilirsiniz. En düşük faiz imkanları ile faydalanabileceğiniz bu krediyi ayrıca 90 gün, yani tam 3 ay sonra ödemeye başlayabilirsiniz. Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank’ın şubelerinden ya da internet bankacılığı üzerinden işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.



Akbank SGK destekli ihtiyaç kredisi



Akbank üzerinden alacağınız emekli maaşı sayesinde veya sigortalı çalışan olarak gelir belgesiz biçimde 51 bin TL’ye varan kredinizi alabilirsiniz. Nakit ihtiyacı için hemen kredi ve T.C. kimlik yazarak 4425’e mesaj atabilir ve hızlı biçimde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.