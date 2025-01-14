Günlük 9 TL taksitle kefilsiz şartsız emekli kredisi verilecek

Bu bağlamda, aktif bankalar ve finans kuruluşları emeklilere yönelik özel kredi kampanyaları sunuyor. Son açıklanan habere göre, Aktif Bank, emeklilere günlük sadece 9 TL taksitle kefilsiz ve şartsız 5 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Emeklilere Uygun Kredi Seçenekleri

Emekliler için tasarlanan bu kredi, acil nakit ihtiyacı olan ve zorluk yaşayan kişiler için büyük bir fırsat sunuyor. Emeklilere yönelik olan bu kredi, sadece 9 TL'lik bir günlük ödeme ile başvurulabiliyor. Krediye başvuran emekliler, 5 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecekler. Bu miktar, emeklilerin taleplerine göre arttırılabilir ve vade süresi de ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

Kredi Detayları:

Kredi Miktarı: 5.000 TL

Faiz Oranı: %3,19

Vade: 36 ay

Aylık Taksit Tutarı: 269,84 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 28,75 TL

Bu kredi, kefilsiz ve şartsız olarak verildiği için, emeklilerin herhangi bir ek teminat veya koşul aranmadan başvuru yapabilmesi mümkün. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, bu kredi ile borçlarını ödeyebilir veya acil ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ayrıca, kredinin faiz oranı, %3,19'luk bir seviyeden başlayarak uygun koşullarla sunuluyor.

Kaynak: Aktif Bank Resmi Web Sitesi