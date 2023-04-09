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Günlük 4 ekmek parasına denk! Düşük faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi!

Günlük 4 ekmek parasına denk! Düşük faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi! İşte vatandaşın anında nakit ihtiyacını karşılamasına destek veren o banka ve kredi detayları haberimizde...

Günlük 4 ekmek parasına denk! Düşük faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi!

Acil nakit problemlerine Ziraat Bankası müşterileri adına çözüm olarak tüketici kredisinde bir yenilik yaptı. Resmi web sitesinden yaptığı duyuruyla birlikte 100 bin TL’ye kadar kredi verdiğini açıkladı. Peki, Ziraat Bankası tüketici kredisi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası tüketici kredisi alma şartları neler? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi detayları... 


Ziraat Bankası, kendi müşterilerine ayrıcalıklı olarak resmi web sitesinden duyurduğu ihtiyaç kredisinde çok uygun faiz oranları sunuyor. 20.000 TL’ye kadar yalnızca 1,94 faizle geri ödeme imkanı veriyor.  


ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ VADE SEÇENEKLERİ 


Ziraat Bankası müşterileri kolaylıklardan faydalanmayı sürdürüyor. Vatandaşların maddi anlamda ihtiyacı olan nakdi anında sunan banka, geri ödemelerde kolaylıkları müşterilerine özel sağlıyor.  


 Tüketici kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 20 bin TL’ye karşılık olarak maksimum vade sayısı tam 36 ay. Kredi miktarına göre ise Merkez Bankası’nın belirlediği standartlara göre maksimum vade imkanları veriliyor.  


Belirlenen vade sayısında 36 ay 50 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerine verilirken, 50 bin TL ile 100 bin TL aralığında olan ihtiyaç kredileri için 24 ay müsaade verilebilmektedir. Eğer ihtiyacınız olan nakit miktarı 100.001 TL’yi geçiyorsa bu durumda maksimum 12 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır.  


ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU 


Ziraat Bankası tüketici kredisi çekmek her açıdan oldukça kolay. Banka müşterilerine özel olarak kredi başvurusunda çok seçenek sunmuştur. Ziraat Bankası ATM’leri, internet şubesi, mobil uygulaması, müşteri hizmetleri ve şubelerden ihtiyaç kredisi başvuruları gerçekleştirilebilmektedir.  


Başvurularda önemli olan nokta ise T.C kimlik, gelir beyanı, ikametgah adresi ve fatura ödemelerine dair belgelerdir. Ayrıca kredi notuna göre de belirlenebilmektedir. Başvurunun ardından hemen 20 bin TL ihtiyaç kredisini gerekli harcamalarınız için kullanır ve her gün ekmek alır gibi aylık ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

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