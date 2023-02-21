Günlük 14 TL size 10.000 TL kazandıracak! O bankanın müthiş kampanyası

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve dövizdeki artış nedeniyle birçok vatandaş ekonomik anlamda büyük zorluklar yaşıyor. Borç ödemek bir yana temel ihtiyaçları karşılamak için dahi acil nakit ihtiyacı arayışındalar. Bu sebeple yüksek faizli kredi veren bankalardan kredi çekmek yerine kısa süreliğine faizi düşük olan bankaları araştırıyorlar. Bankalar ise sık sık diğer bankalar ile rekabet halinde oldukları için müşteri çekmek adına düşük faizli kampanyalar çıkarabiliyor.



Bankaların müşteri kapma yarışı ile birlikte indirimler de arka arkaya geliyor. QNB Finansbank ise özel bankalardan birisi olarak vatandaşlara cepleri ferahlatan, isterseniz 36 aya kadar vadeli günlük 14 TL ödemeli 10.000 TL kredi veriyor. 36 aya kadar esnetebileceğiniz vade seçeneği ile beraber ayrıca 3 ay erteleme seçeneğinizde bulunuyor.



QNB Finansbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu



QNB Finansbank sık sık büyük kampanyaları ile gündeme gelen ve müşterilerini fazlasıyla düşünen özel bankalardan birisi. QNB Finansbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kapsamında ise 1,39 oranındaki faizlerle birlikte isterseniz 36 aya varana kadar taksit imkanı sunuyor. Faiz oranları maksimum ise 1,99 oranlarına çıkıyor. Ödenecek aylık tutar ise 423 TL olarak çıkıyor. Dileyen müşteriler ise 3 ay erteleme avantajından faydalanıyor.