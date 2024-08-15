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GÜNDOĞDU GIDA KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR? (GUNDG) Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka Arz Hangi Bankalarda Var?

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, SPK onayını müteakip, halka arz sürecini başlatmak üzere gün sayıyor.

GÜNDOĞDU GIDA KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR? (GUNDG) Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka Arz Hangi Bankalarda Var?

GÜNDOĞDU GIDA KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR? (GUNDG) Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka Arz Hangi Bankalarda Var- Yatırımcıların gözü kulağı olan bu süreç, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama ile ivme kazanacak. Belirlenen hisse fiyatı 35 TL olarak açıklandı.

Yatırımcıların Merakla Beklediği Detaylar

Şirketin, sermaye piyasalarına açılışında yatırımcılara sunacağı lot miktarları da dikkat çekiyor. Katılım seviyelerine göre değişkenlik gösterecek olan lot dağılımı şu şekilde olacak:

300 Bin katılımcı için 90 Lot (2160 TL),
700 Bin katılımcı için 39 Lot (936 TL),
1.1 Milyon katılımcı için 25 Lot (600 TL),
1.5 Milyon katılımcı için 18 Lot (432 TL),
1.9 Milyon katılımcı için 15 Lot (360 TL),
2.3 Milyon katılımcı için 12 Lot (288 TL),
2.7 Milyon katılımcı için 10 Lot (240 TL),
3.1 Milyon katılımcı için 9 Lot (216 TL).

Katılım Koşulları ve Bankalar

Gündoğdu Gıda'nın halka arz sürecine katılım gösterecek bireysel yatırımcılar, hisse senetlerini eşit dağıtım prensibi ile alabilecek. Bu süreçte T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılamayacağını belirtmek gerek. Yatırımcılar, talep toplama günlerinde, herhangi bir banka veya aracı kurumun internet şubesi, mobil uygulaması veya şubeleri aracılığıyla işlem yapabilirler.

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