Güç yetmeyen ayçiçek yağına o market göz kamaştırıcı indirim yaptı! Yanında peyniri, tereyağı, kaymağı da indirimden nasibini aldı!

Vatandaşların en temel ihtiyacı olan gıdada zamlar bitmiyor. Artık güç yetmeyen ayçiçek yağı bitti diye düşünen vatandaş indirim kovalıyor. İndirimler gözlenirken tam o marketten büyük bir indirim fırsatı doğdu. Ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? En uygun ayçiçek yağı hangi markette satılıyor? İşte o markette bakın ayçiçek yağı fiyatı ne kadar?



Pandemi ve ardından patlak veren Rusya Ukrayna savaşı bir nevi küresel çaptaki ekonomik krizin başlangıcı oldu. Ardından her alanda gelen zamlar vatandaşın gırtlağına dayandı. Özellikle en temel ihtiyaçlardan birisi olan gıdada artık güç yetirmek bile zor. İnsanlar küçük zevkleri için alışveriş yapmak bir yana temel gıda ihtiyaçlarını almakta zorlanır oldu. Peynir, tereyağı, sıvıyağı gibi ürünler dahi adeta lüks tüketime girdi. Şimdi indirim gelen marketten stoklar bitmeden vatandaşlar yetişirse büyük indirimden yararlanabilecek. En çok tercih edilen süpermarketlerden birisi haline gelen File Market sıvıyağ fiyatlarında ve birçok üründe indirim yaptı.



En ucuz sıvıyağ hangi markette, sorusuna yanıt!



Görenlerin 3 – 5 aldığı Harras marka ayçiçek yağının tam 5 litre fiyatı 134,75 TL oldu.



16 – 31 Mart tarihlerinde süren indirimlerin detayları ise şu şekilde:



Harras marka 225 gram misket peynirin fiyatı 44,90 yerine 39,95 TL.

Harras marka tereyağı kilogram fiyatı 225,50 TL yerine 199,90 TL.

Sütaş tereyağının fiyatı ise 149,95 TL.

Eker marka kahvaltılık kaymak fiyatı ise 21,95 TL.

Yemeli marka eski kaşar 200 gram fiyatı ise 69,95 TL.

Yemeli marka 250 gram Erzincan tulum peyniri iyatı ise 59,95 TL.

Yemeli marka İzmir tulum peynirinin 250 gram fiyatı ise 69,95 TL.

Tahsildaroğlu koyun peyniri ve keçi peyniri 500 gram fiyatı ise 129,90 TL yerine 99,90 TL.

1 kilogram Ekici marka taze kaşar peyniri 199,90 TL yerine 179,95 TL.

%80 manda, %20 inek olan Harras marka tam yağlı kaymaklı yoğurt 1 kilogram fiyatı 59,95 TL.

2 kilogramlık Eker marka bidon yoğurt ise 52,90 TL.

900 gram Eker marka süzme yoğurt fiyatı ise 62,95 TL.

İçim marka 1,750 kilogramlık kaymaklı yoğurt fiyatı ise 49,95 TL.