GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Gram altının papucu dama atıldı; Yatırımcıların yeni güvenli limanı o oldu

Enflasyon ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde altın, yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olarak görülmüştür.

Gram altının papucu dama atıldı; Yatırımcıların yeni güvenli limanı o oldu

Son dönemde, yatırımcıların gram altından daha nadir ve değerli bir seçenek olan gremse altına yöneldiği gözlemleniyor. Gremse altın, hem yatırım amaçlı hem de koleksiyon değeri taşıyan özellikleriyle öne çıkıyor.

Gremse Altının Özellikleri

Gremse altın, yaklaşık 40 mm çapında ve 17,54 gram ağırlığında olup, tam altının 2,5 katı büyüklüğündedir. Üzerinde yer alan Atatürk portresi ve zarif tarihi motifler, ona sanatsal bir değer kazandırıyor. Bu tasarım detayları, sadece bir yatırım aracı olmanın ötesinde koleksiyonerlere de hitap ediyor.

Neden Gremse Altın?

Gram altına kıyasla daha az bulunan gremse altın, sınırlı arzı sayesinde yatırımcılar için cazip bir alternatif haline geldi. Gram altının yaklaşık 20 katı değerinde olan bu özel altın türü, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Ayrıca, koleksiyon değeri taşıyan tasarımı, gremse altını farklı bir kategoride konumlandırıyor.

Ekonomik Belirsizlikte Gremse Altın

Enflasyon oranlarının yükseldiği ve para birimlerinin değer kaybettiği dönemlerde, yatırımcılar portföylerini koruyacak güvenli araçlara yönelir. Gremse altın, bu noktada hem değerli bir yatırım aracı hem de sanatsal bir koleksiyon ürünü olarak iki yönlü bir fayda sağlıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi: Altın Piyasası Analizleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor