Gram altının papucu dama atıldı; Yatırımcıların yeni güvenli limanı o oldu

Son dönemde, yatırımcıların gram altından daha nadir ve değerli bir seçenek olan gremse altına yöneldiği gözlemleniyor. Gremse altın, hem yatırım amaçlı hem de koleksiyon değeri taşıyan özellikleriyle öne çıkıyor.

Gremse Altının Özellikleri

Gremse altın, yaklaşık 40 mm çapında ve 17,54 gram ağırlığında olup, tam altının 2,5 katı büyüklüğündedir. Üzerinde yer alan Atatürk portresi ve zarif tarihi motifler, ona sanatsal bir değer kazandırıyor. Bu tasarım detayları, sadece bir yatırım aracı olmanın ötesinde koleksiyonerlere de hitap ediyor.

Neden Gremse Altın?

Gram altına kıyasla daha az bulunan gremse altın, sınırlı arzı sayesinde yatırımcılar için cazip bir alternatif haline geldi. Gram altının yaklaşık 20 katı değerinde olan bu özel altın türü, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Ayrıca, koleksiyon değeri taşıyan tasarımı, gremse altını farklı bir kategoride konumlandırıyor.

Ekonomik Belirsizlikte Gremse Altın

Enflasyon oranlarının yükseldiği ve para birimlerinin değer kaybettiği dönemlerde, yatırımcılar portföylerini koruyacak güvenli araçlara yönelir. Gremse altın, bu noktada hem değerli bir yatırım aracı hem de sanatsal bir koleksiyon ürünü olarak iki yönlü bir fayda sağlıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi: Altın Piyasası Analizleri