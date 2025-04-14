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Gram altını olan yaşadı; O tarihte 600 TL artacağı açıklandı

Gram altın 3.969 TL, ons altın 3.200 doları aşarak tarihi zirveleri test etti. Uzmanlara göre yılın ikinci yarısında yeni rekorlar kapıda.

Gram altını olan yaşadı; O tarihte 600 TL artacağı açıklandı

Altın neden yükseliyor, yatırımcılar ne yapmalı? İşte 2025’te altın piyasasına dair detaylı analiz…

Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Arkasındaki Küresel Dinamikler

Altın, tarih boyunca ekonomik ve siyasi krizlerin, jeopolitik belirsizliklerin ve para birimi değer kayıplarının güvenli limanı olarak öne çıktı. 2025 yılı da bu geleneksel refleksi doğrular nitelikte. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yeniden alevlenmesi ve doların küresel bazda değer kaybetmesi, altının hem ons hem de gram fiyatında tarihi zirveleri beraberinde getirdi.

ABD tarafından açıklanan 90 günlük gümrük vergisi ertelemesi ve ardından Çin’in buna verdiği ticaret yanıtı, küresel piyasalarda dalgalanma yarattı. Bu gelişmeler, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırıp, altına yönlendirdi. Özellikle büyük merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam etmesi, bu hareketi daha da güçlendirdi.


11 Nisan 2025: Tarihi Zirve

Uluslararası piyasalarda ons altın, 11 Nisan 2025 tarihinde 3.200 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye’de ise gram altın 3.969 TL’yi gördü. İki gün içinde yaklaşık 250 TL’lik artışla yatırımcısına ciddi kazanç sağlayan gram altın, yılın ikinci yarısı için daha da umut verici sinyaller veriyor.

Uzmanlardan 2025 İkinci Yarı Tahminleri

Piyasa analistlerine göre, ons altında hedeflenen yeni seviyeler 3.250 – 3.500 dolar aralığında şekilleniyor. Gram altın tarafında ise 4.500 TL seviyeleri telaffuz edilmeye başlandı. Bu projeksiyonlar, hem global merkez bankalarının tutumu hem de iç piyasadaki döviz talebiyle uyumlu olarak değerlendiriliyor.

Ekonomist Dr. Gökhan K., “Doların zayıflaması, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler, altını güçlü tutan faktörler. Gram altın yıl bitmeden 4.500 TL’ye rahatlıkla ulaşabilir” diyor.

Dolar Endeksi ve Altın İlişkisi

Dolar endeksi (DXY), yatırımcıların risk iştahını doğrudan etkileyen önemli bir gösterge. 2025’in ilk çeyreğinde endekste yaşanan düşüş, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı. Dolar zayıfladıkça altın, dolara karşı daha cazip hale geliyor.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir

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