Gram altından ters köşe eden sürpriz: Yıl sonu bu rakam bekleniyor

Ekonomist Mehmet Ali Yıldırımtürk, bu toplantıda 200 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Bu tür bir kararın döviz kurlarında yukarı yönlü bir harekete neden olabileceği ve yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelebileceği öngörülüyor.

Altın Fiyatlarını Yükselten Dinamikler

Altın fiyatlarındaki yükselişi etkileyen temel faktörlerden biri döviz kurlarındaki dalgalanma. Türkiye ekonomisinde, Dolar/TL kurundaki her artış, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Mehmet Ali Yıldırımtürk, yılın son günlerinde döviz piyasasındaki hareketliliğin daha belirgin hale geleceğini ve yatırımcıların altına olan ilgisinin artacağını belirtiyor.

Uzmanlara göre, Aralık ayında hem altın hem de döviz piyasalarında yoğun bir hareketlilik yaşanacak. Dövizdeki yukarı yönlü beklentiler, altına olan talebi artırırken gram altının fiyatında da önemli bir artışa neden olabilir.

Gram Altında Yeni Hedef: 3.500 TL

Piyasa uzmanları, gram altın fiyatının 3.400-3.500 TL seviyelerine ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Mehmet Ali Yıldırımtürk, bu yükselişi destekleyen ana faktörler arasında dövizdeki hareketlilik, Merkez Bankası faiz indirimi beklentileri ve küresel piyasalarda altına olan talep artışını sıralıyor. Özellikle yıl sonu yaklaşırken yatırımcıların portföylerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Bu bilgiler ışığında, yatırımcıların piyasalardaki değişkenliği yakından takip etmeleri ve stratejik adımlar atmaları öneriliyor. Ekonomi çevreleri, hem döviz hem de altın piyasalarında yılın son günlerinde dalgalanmaların artacağını öngörüyor.

Kaynak: Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün açıklamaları ve piyasa değerlendirmeleri

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