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Gram altın yükseliyor derken kilogram fiyatında gerileme görüldü!

Gram altın yükseliyor derken kilogram fiyatında gerileme görüldü! Borsa İstanbul’dan gelen haber altın yatırımcılarını kaygılandırdı! İşte altın piyasalarındaki son durum detayları...

Gram altın yükseliyor derken kilogram fiyatında gerileme görüldü!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda görülen son durum standart altının kilogram fiyatının gerilediği oldu. Altının kilogram fiyatı en son 1 milyon 139 bin TL’ye düştü. 


Bir önceki kapanışa göre 0,68 azalma yaşayarak 1 milyon 139 bin TL’yi gören altın, en az 1 milyon 115 bin TL, en yüksek ise 1 milyon 144 bin 700 TL’yi görmüştü.  
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’na göre toplam işlem hacmi altında 3 milyar 882 milyon 979 bin 741, 98 TL iken, 3.455,77 kilogram işlem miktarı oldu.  


Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi ise bunların yanı sıra 3 milyar 903 milyon 987 bin 422,65 TL seviyesinde görüldü. 


Bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise altın piyasasında şöyleydi: NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası ve Turan Kıymetli Madenler ile Troy Kıymetli Madenler. 


Güncel altın fiyatları ne kadar? 


7 Mart güncel altın fiyatları ise son olarak ekranlarda şöyleydi: 


Gram altın fiyatı alışta 1.121,08 TL, satışta ise 1.121,23 TL oldu. 
Çeyrek altın güncel fiyatı ise alışta 1.793,82 TL iken satışta 1.833,32 TL oldu. 
Yarım altının güncel fiyatı ise alışta 3.576,25 TL iken satışta 3.666,41 TL oldu. 
Cumhuriyet altınının güncel fiyatı ise alışta 7.174,93 TL iken satışta 7.311,55 TL oldu. 
Öte yandan altın fiyatlarını etkileyen ONS altında son veriler alışta 1.843,80 USD iken, satışta 1.844,10 USD oldu. 

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