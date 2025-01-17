Gram altın patlama yaptı; 17 Ocak 2025 yarım, çeyrek altın kaç TL oldu?

Serbest piyasada gram altın 3.102 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını da yükselişini sürdürüyor.

17 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın: Alış 3.101,65 TL | Satış 3.102,01 TL

Çeyrek Altın: Alış 5.043,00 TL | Satış 5.087,00 TL

Yarım Altın: Alış 10.085,00 TL | Satış 10.174,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 20.110,00 TL | Satış 20.265,00 TL

Ons Altın: Alış 2.714,96 USD | Satış 2.715,69 USD

Altın piyasasında yaşanan bu yükseliş, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yakından bağlantılı. Uzmanlar, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve küresel belirsizlikler gibi faktörlerin altın fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Gazeteoku.com