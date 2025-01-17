GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Türkiye'ye kar müjdesi tarih geldi Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Gram altın patlama yaptı; 17 Ocak 2025 yarım, çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları 17 Ocak 2025 itibarıyla yeni zirvelere ulaştı. Haftanın son işlem gününe rekor seviyelerde başlayan altın, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Gram altın patlama yaptı; 17 Ocak 2025 yarım, çeyrek altın kaç TL oldu?

Serbest piyasada gram altın 3.102 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını da yükselişini sürdürüyor.

17 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın: Alış 3.101,65 TL | Satış 3.102,01 TL

Çeyrek Altın: Alış 5.043,00 TL | Satış 5.087,00 TL

Yarım Altın: Alış 10.085,00 TL | Satış 10.174,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 20.110,00 TL | Satış 20.265,00 TL

Ons Altın: Alış 2.714,96 USD | Satış 2.715,69 USD

Altın piyasasında yaşanan bu yükseliş, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yakından bağlantılı. Uzmanlar, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve küresel belirsizlikler gibi faktörlerin altın fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek
Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi
Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek
Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber
SON HABERLER
Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı! Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı!
BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı! İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!
Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam
Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak