Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?

Piyasa koşulları, altın türleri arasında karar verirken göz önünde bulundurulması gereken en kritik faktörleri ortaya koyuyor. İşte gram altın mı, çeyrek altın mı sorusuna ışık tutacak detaylar…

💰 Altın Fiyatlarında Güncel Durum

Altın fiyatları küresel belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalarla birlikte yükselmeye devam ediyor. Bu artış, yatırımcıları harekete geçirirken, tercih edilen altın türü kazancı doğrudan etkileyebiliyor.

Çeyrek altın, işçilik maliyetleri nedeniyle gram altına kıyasla daha yüksek fiyattan işlem görüyor. Gram altın ise daha az işçilik barındırdığı için, özellikle uzun vadeli yatırımlarda daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor.



🔍 İşçilik Maliyeti Farkı Ne Kadar?

Uzmanlara göre, çeyrek altın gibi Darphane çıkışlı ürünlerde işçilik bedeli, gram altına göre 2 ila 3 kat daha fazla olabiliyor.

Bu fark küçük gibi görünse de, özellikle düşük miktarda yatırım yapanlar için ciddi bir maliyet farkı yaratıyor. Yani, gram altın alırken daha az işçilik ödeyerek tasarruf sağlamak mümkün.

📈 Gram Altın Neden Daha Mantıklı Bir Yatırım?

Düşük işçilik maliyeti sayesinde alırken avantaj sağlar

Daha küçük birikimlerle yatırım yapmayı kolaylaştırır

Alım-satım sırasında fiyat farkı daha düşüktür

Kolaylıkla likide edilebilir

🧠 Uzman Tavsiyesi: Satın Alırken Bunlara Dikkat Edin

Altın yatırımı yaparken sadece fiyatı değil, şu noktalara da dikkat etmek gerekiyor:

✅ İşçilik oranı düşük olan ürünleri tercih edin

✅ Güvenilir kuyumcular ve markalardan alışveriş yapın

✅ Piyasayı düzenli olarak takip edin ve uzman yorumlarını izleyin

✅ Dönemsel kampanyalardan ve indirimli satışlardan yararlanın