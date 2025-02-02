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Gram altın 4555 TL olacak! İslam Memiş tarihi verdi

Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği isimlerden biri olan İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gram altın 4555 TL olacak! İslam Memiş tarihi verdi

İslam Memiş 2025 yılının ikinci yarısında altın fiyatlarında önemli bir yükseliş beklediğini belirterek, gram altının 4.000-4.555 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Peki, bu tahminler neye dayanıyor ve yatırımcılar önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izlemeli? İşte detaylar…

Kısa Vadede Düşüş, Uzun Vadede Yükseliş Beklentisi

İslam Memiş, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, hem ons altın hem de gram altının son haftalarda yükseliş trendinde olduğunu ancak kısa vadede kar satışları nedeniyle bir düzeltme yaşanabileceğini belirtti. Memiş, “Ons altın, 2.700 dolar seviyesinin altına inebilir. Gram altın için de kısa vadeli gerilemeler görülebilir. Ancak Mart ayından itibaren yeniden yükseliş bekliyoruz. Her ay yeni rekorlar görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için dikkat çekici. Eğer nakde ihtiyacı olan yatırımcılar varsa, mevcut fiyatları değerlendirebilir. Ancak uzun vadeli bir strateji izleyenler için beklemek, daha kârlı bir seçenek olabilir.

2025’in İkinci Yarısında Gram Altın 4.555 TL’yi Görebilir

İslam Memiş, 2025 yılının ikinci yarısında altın fiyatlarının daha da artacağına dikkat çekti. Özellikle Temmuz ayından sonra gram altının 4.000-4.555 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, küresel ekonomideki belirsizlikler, enflasyon baskısı ve dolar/TL kurundaki dalgalanmalar gibi faktörlere dayanıyor.

Memiş, yatırımcıların uzun vadeli bir strateji izlemesinin önemini vurgulayarak, “Altın tutan yatırımcılar, beklemeye devam etsin. Ancak nakde ihtiyacı olanlar, mevcut fiyatları değerlendirebilir. Altın almayı düşünen veya borcu olan yatırımcılar ise önümüzdeki haftaları takip ederek hareket etmeli” dedi.

Kaynak: İslam Memiş’in CNN Türk’teki açıklamaları ve piyasa analizleri ışığında hazırlanmıştır. Yatırım kararlarınızı vermeden önce uzman bir finans danışmanına başvurmanız önerilir.

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