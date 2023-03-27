Gram altın 3 gün sonra bakın ne kadar olacak? Yatırımını yapan köşeyi döner bizden söylemesi

Altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de gündemden düşmüyor. Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü yoksa çıktı mı? Çeyrek altın kaç TL gibi soruların yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güncel altın fiyatlarını merak ederler haberimizde bulabilir. Ancak uzman isimler altının 3 gün sonra geleceği rakamı da açıkladı. Elinde TL'si bulunanlar bu fırsatı kaçırmasın. Çünkü altın fiyatları resmen rekor kıracak.

Gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri herkesin gündeminde. Özellikle Mart ayının başından itibaren peş peşe rekor tazeleyen gram altında bugün ibre aşağıya doğru döndü ancak endişeye kapılmaya gerek yok. 27 Mart 2023 güncel altın fiyatları gram altın fiyatları çeyrek altın kaç TL gibi soruların yanıtı vatandaşlarca da merak ediliyor. Günün altın fiyatları belli olurken uzmanların beklentileri de ortaya çıktı. Elinde TL olanlar bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü altın son kez yatırım fırsatı veriyor. İşte 3 gün sonra altının geleceği yeni rakam…

27 MART 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında hareketlilik son dönemlerde dikkat çekiyor. Gram altın fiyatları sürekli yükseliyor yatırımcılar ve vatandaşlar ise nasıl hareket etmeleri gerektiğini merak ediyor. Elinde Türk Lirası olanlar için altın bugün yatırım fırsatı veriyor. İşte 27 Mart 2023 güncel altın fiyatları:

Gram altın alış 1.207,09 satış 1.207,30

Çeyrek altın alış 2.000,00 satış 2.020,00

Yarım altın alış 4.000,00 satış 4.039,00

Cumhuriyet altını alış 7.976,00 satış 8.049,00

ALTIN DÜŞECEK Mİ YOKSA ÇIKACAK MI?

Gram altın fiyatlarında bugün ibre aşağıya doğru döndü. Altının gram fiyatı 1207 TL'ye kadar gerilerken uzman isimlerden vatandaşa paniğe kapılmayın uyarısı geldi. Çünkü altındaki bu düşüş Kalıcı değil. Özellikle Nisan ayından itibaren gram altın fiyatlarında resmen patlama yaşanacak. Uzmanlar elinde Türk Lirası olanları altına yatırım yapmaları konusunda uyarıyor. Çünkü Nisan ayından itibaren gram altın fiyatlarında hızlı bir sıçrama bekleniyor. Hatta altının gram fiyatının 1500 TL seviyelerine kadar yükseleceği öngörülüyor. O sebeple yatırım yapmayı düşünenler son alım fırsatını kaçırmasın.