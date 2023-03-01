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Gözlerinize inanamayacaksınız! BİM dev indirimleri 7 Mart’ta başlıyor! Tuvalet kağıdı 26,50 TL!

Vatandaşlar gözlerine inanamıyor! 7 Mart BİM aktüel katalog görenleri hayret bırakıyor! Tuvalet kağıdı 26,50 TL! İşte 7 Mart BİM aktüel katalog detayları...

Gözlerinize inanamayacaksınız! BİM dev indirimleri 7 Mart’ta başlıyor! Tuvalet kağıdı 26,50 TL!

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden olan ve vatandaşların haftalık aktüel indirimleri nedeniyle gözdesi BİM, 7 Mart kataloğu ile çılgın indirime imza atıyor. Ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu son günlerde vatandaşlar her yerde indirimli ürün almayı tercih ederken BİM, her hafta olduğu gibi 7 Mart’ta da vatandaşların tercihi olmak konusunda iddialı adımlar atıyor.  


Tuvalet kağıdı özellikle en çok zamlanan evin temel ihtiyaçlarından birisi. Tuvalet kağıdında 7 Mart BİM aktüel kataloğunda çok büyük indirim var. Yayımlanan afişi görenler inanamayıp tekrar tekrar bakıyor. İşte 7 Mart BİM aktüel katalog fırsatlarının detayları... 


7 Mart BİM aktüel katalog ürün fiyatları 


8 kilogram Bingo marka toz deterjan fiyatı 139 TL. 
Vernel marka 1200 mililitre yumuşatıcı fiyatı 49,50 TL.  
Şampuan ve saç kremi seti Elidor markasıyla 75 TL. 
Yüz bakım kremleri Newgen marka 32,50 TL. 
Yüz serumu çeşitlerinin fiyatı yalnızca 42,50 TL. 
Makyaj temizleme suyu 200 mililitre ve tonik fiyatı Loreal markasında 39,50 TL. 
75’Lİ Finish marka bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 239 TL. 
Kalyon marka tırnak bakım ürünleri ise yalnızca 39,50 TL. 
Golden Rose marka maskara fiyatı yalnızca 52,50 TL. 
Likit ruj çeşitleri 42,50 TL. 
Mikrofiber mutfak havlusu fiyatı 26,50 TL. 
Banyo ve mutfak aktif köpük fiyatı 19,50 TL. 
Bulaşık süngeri fiyatı 9,50 TL. 
Ofçay Hazine siyah çayın 1 kilogram fiyatı 72,50 TL. 
Karışık kuruyemiş fiyatı yalnızca 37,50 TL. 
8’li tuvalet kağıdının fiyatı yalnızca 26,50 TL iken 6’lı kağıt havlu fiyatı ise 28,50 TL. 


Bunlara ek olarak birçok ürün ve atıştırmalıkta indirimli fiyatlar 7 Mart BİM aktüel katalog fırsatında vatandaşları bekliyor.  

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