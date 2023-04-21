Gözlerden IŞILTI çıkaracak müjdeyi Bakan Nebati verdi! Yüksek maaşla 2 bin 750 personel alımı yapılacak

Hazine ve maliye bakanı Nureddin Nebati, iş arayanlar için bayram müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan nebati, bakanlık bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 2750 personel alımı yapılacağını bildirdi. Müjdeli haberi “bir bayram müjdesi de bizden gelsin” diyerek duyuran bakan Nebati, alım yapılacak kadroları da tek tek açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı detayları haberimizde…

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. 2750 personel alımı müjdesini Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bayram müjdesi olarak duyurdu. Sabah saatlerinde müjdeli haberi veren bakan Nebati, bakanlık bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere Bayramdan sonra personel alımı gerçekleştirileceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı da belli oldu. Detaylar haberimizde…

BAKAN NEBATİ’DEN İŞ ARAYANLARA BAYRAM MÜJDESİ

Hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağını bildirdi. 2750 personel alımı müjdesi veren bakan kadro dağılımını ise şu şekilde duyurdu: "360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı istihdam edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 personel alımı yapacağımızın müjdesini vermek isterim" dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazine ve maliye bakanı Nurettin nebati sosyal medya hesabından personel alımı müjdesini verirken henüz tarihlere ilişkin net bir açıklama yapmadı. Twitter hesabından bir görsel paylaşarak personel alımı yapılacağını duyuran bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

“Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim.

Bizlere her daim güç veren milletimiz için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmemize katkı sağlayacak ve gücümüze güç katacak Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere;

360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı istihdam edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 Personel alımı yapacağımızın müjdesini vermek isterim.

Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınava katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diler, tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.”